إسرائيل: إرجاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الملاحق في قضايا فساد

© رونين زفولون توزيع مشترك/أ ف ب

أرجأ القضاء الإسرائيلي الأحد محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، والتي من المفترض أن تدوم عدة أشهر، حتى إشعار آخر. وتجمع بالقرب من المحكمة في القدس الشرقية عدد من الإسرائيليين من المؤيدين له ومن الرافضين لبقائه في السلطة. ويُتهم نتانياهو بتلقي رشى والاحتيال وإساءة الأمانة.

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أرجأت إحدى المحاكم الإسرائيلية في القدس الشرقية الأحد محاكمة رئيس الوزراءبنيامين نتانياهو دون تحديد أي موعد للجلسة المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحاكمة شهورا أو حتى أعواما.

ولدى وصوله إلى المحكمة، هتف رجل عبر مكبر للصوت قرب محكمة القدس: "نتانياهو، لن تكون أبدا وحدك".

وقالت "مالي" التي قطعت 70 كيلومترا من تل أبيب إلى القدس للدفاع عن رئيس الوزراء الذي تصفه بـ"العبقري"، إن "النظام القضائي يعمل ضده".

وأضافت المرأة المؤيدة لحزب الليكود، وهي تعصب رأسها بألوان العلم الإسرائيلي، أنها تريد "الكفاح لضمان محاكمة عادلة، لأن بنيامين نتانياهو نقي ونظيف". وتابعت "يبدو أننا جميعا (اليمينيون) نخضع للمحاكمة وليس فقط بنيامين نتانياهو".

"موت الديمقراطية"

ومع بدء المحاكمة، صعد متظاهر مناهض لنتانياهو على سطح سيارة وفتح زجاجة شمبانيا صارخا "إلى الديمقراطية".

وتظاهر مئات أمام مقره في القدس وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية والسوداء احتجاجا على "موت الديمقراطية".

وحمل أحدهم لافتة كتب عليها شعار "أشعر بالعار" بأحرف بيضاء على خلفية سوداء، في حين علت الهتافات ضد نتانياهو.

وقالت داليا هازون التي جاءت في حافلة من مكان يبعد 90 كيلومترا للمشاركة إن نتانياهو "يأخذ البلد رهينة"، مضيفة أن عليه "أن يستقيل ويدافع عن نفسه".

تهم الفساد

واتُّهم نتانياهو في يناير/كانون الثاني بتلقي رشى والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا، لكنه ينفيها كلها ويَتهم الإعلام والمسؤولين القانونيين بملاحقته.

وإحدى هذه القضايا البالغة الحساسية تحمل اسم "أربعة آلاف" أو "بيزك" على اسم شركة اتصالات إسرائيلية، وتتهم نتانياهو بتقديم تسهيلات مالية إلى الشركة مقابل تغطية إعلامية لصالحه في موقع إعلامي يملكه صاحب الشركة.

لكن نتانياهو الذي شكل حكومة وحدة جديدة في وقت سابق من هذا الشهر مع منافسه السابق بيني غانتس بعد معركة سياسية وانتخابية استمرت أشهرا، يقول إنه لم يرتكب أي خطأ.

ونتنياهو رئيس الوزراء الذي قضى أطول مدة في هذا المنصب في التاريخ الإسرائيلي، أثبت براعة وحنكة في البقاء على الساحة السياسية بالرغم من كل التحديات الانتخابية والصعوبات القانونية التي واجهته. وقال لدى وصوله إلى المحكمة الأحد "أنا هنا منتصب القامة ورأسي مرفوع".

فرانس24/ أ ف ب

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