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الولايات المتحدة: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 97 ألف حالة

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رجل وطفل يعبران الشارع وسط تفشي فيروس كورونا في تشيلسي، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة، 17 أبريل/ نيسان 2020
رجل وطفل يعبران الشارع وسط تفشي فيروس كورونا في تشيلسي، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة، 17 أبريل/ نيسان 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإثنين أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و637456 حالة بعد تسجيل 15342 إصابة جديدة، كما أعلنت أن عدد حالات الوفاة ارتفع بمقدار 620 حالة ليصل الإجمالي إلى 97669 حالة وفاة. 

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإثنين أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و637456 حالة بعد تسجيل 15342 إصابة جديدة منذ إحصائها السابق كما أعلنت أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 620 حالة ليصل الإجمالي إلى 97669 حالة وفاة.

وأجرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الإحصاء لحالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 مايو/ أيار وذلك بعد 24 ساعة من إعداد تقريرها السابق.

وليس من الضروري أن تطابق الأعداد التي توردها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مجموع الأرقام التي تعلنها كل ولاية أمريكية على حدة.

فرانس24/ رويترز

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