بطولة ألمانيا: التلميذ هالاند في مواجهة المعلم ليفاندوفسكي

هانيبال هانزخكه بول/ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى أونيون برلين في الدوري الألماني في 17 أيار/مايو 2020.

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

ستكون المواجهة مثيرة بين المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونظيره الواعد النروجي ايرلينغ هالاند خلال "كلاسيكر" كرة القدم الالمانية بين بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بوروسيا دورتموند الثلاثاء على ملعب الاخير "سيغنال ايدونا بارك" ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 31 عاما غني عن التعريف عندما يتعلق الامر بهز الشباك لانه هداف بالفطرة. في المقابل، فان هالاند صاحب الـ19 ربيعا حديث العهد ولم يظهر الى الاضواء سوى خلال الموسم الحالي، لكن اوجه الشبه كثيرة بينهما.

- إحصائيات قياسية -

يملك كلا المهاجمين احصائيات استثنائية هذا الموسم بعدما سجلا 41 هدفا في 35 مباراة في مختلف المسابقات.

في مسابقة دوري ابطال اوروبا المتوقفة حاليا عند الدور ثمن النهائي، يتصدر ليفاندوفسكي ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا يليه هالاند مباشرة بعشرة اهداف بينها 8 لفريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمسوي، وهدفان مع فريقه الحالي المنتقل اليه في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي.

اما في البوندسليغا، فيتصدر ليفاندوفسكي ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفا في 25 مباراة، في المقابل سجل هالاند 10 اهداف في 10 مباريات في صفوف فريقه الجديد، لكن النروجي يتفوق على نظيره البولندي من حيث نسبة الاهداف اذ سجل هدفا كل 69 دقيقة، في حين احتاج البولندي الدولي الى 82 دقيقة.

وتوج ليفاندوفسكي هدافا للدوري الالماني أربع مرات في تسعة مواسم علما بانه دافع عن الوان دورتموند قبل ان ينتقل الى صفوف الفريق البافاري عام 2014.

- إنجازات خالدة -

وكانت النقطة المضيئة في مسيرة ليفاندوفسكي عندما سجل الاهداف الاربعة لفريقه دورتموند في مرمى ريال مدريد الاسباني (4-1) في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2013.

وفي الدوري الالماني، سجل ليفاندوفسكي خمسة اهداف في مدى تسع دقائق في مرمى فولفسبورغ بعد نزوله في مطلع الشوط الثاني في ايلول/سبتمبر 2015، وهو رقم قياسي في البوندسليغا.

اما هالاند، فبات اول لاعب لم يبلغ العشرين عاما يسجل في اول خمس مباريات له في دوري ابطال اوروبا. ففي ايلول/سبتمبر 2019، اصبح بعمر التاسعة عشرة و58 يوما ثالث اصغر لاعب يسجل ثلاثية ("هاتريك") في مرمى غنك البلجيكي في دوري ابطال اوروبا. وحدهما الانكليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنكليزي) والاسباني راوول غونزاليز (ريال مدريد الإسباني)، كانا اصغر منه سنا عندما حققا هذا الانجاز.

وضرب هالاند بقوة في بداية مسيرته مع دورتموند، اذ سجل ثلاثية في مباراته الاولى ثم ثنائية في الثانية.

- "الجسر" دورتموند -

ولطالما كان نادي بوروسيا دورتموند جسرا للاعبين عدة للانطلاق الى اندية اكثر عراقة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: الياباني شينجي كاغاوا، الفرنسي عثمان ديمبيلي، الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ وماتس هوملز بالاضافة الى ليفاندوفسكي بالذات. والاخير الذي ضمه نادي اقليم الرور بعمر العشرين عاما من ليش بوزنان مقابل 4,5 ملايين يورو توج في صفوفه بطلا لالمانيا مرتين وبلغ دوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2013.

اما هالاند فوصل الى دورتموند بعمر الـ19 عاما بعد موسم استثنائي مع سالزبورغ ووقع عقدا حتى عام 2024.

كما ان اللاعبين لا ينتميان الى دولة عريقة على خارطة كرة القدم وبالتالي لا يملكان حظوظا كبيرا بالفوز بلقب كبير مع منتخبي بلاديهما.

وعلى الرغم من نجوميتهما على ارضية المستطيل الاخضر، فان كلاهما متكتم حول حياته الشخصية ولا يخرج بتصريحات رنانة في الصحف بل يبذلان جهودا كبيرة خلال التمارين.

واشاد مدافع دورتموند هوملز بهالاند بقوله "هو من اللاعبين الذي يبذلون جهودا كبيرة في التمارين. عروضه ليست صدفة، ثمة حظوظ كبيرة كي يستمر على المنوال ذاته. طريقته في مقاربة العمل وبعمر مبكر، تعجبني".

اما ليفاندوفسكي فهو يجسد الاحترافية ويقول عنه مدربه السابق الاسباني جوسيب غوارديولا "يفكر دائما بان يحصل على تغذية جيدة، النوم جيدا، التدريب بشكل جيد 24 ساعة على 24. لا يصاب ابدا لأنه يركز على هذه الاشياء".

وتشرف على تغذيته زوجته أنا بطلة بولندا السابقة في الكاراتيه. ويطلق عليه زملاؤه لقب "الجسد" لانه عضلاته اشبه بمنحوتة.

© 2020 AFP