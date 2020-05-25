تداعيات فيروس كورونا تفرض مقاربة مختلفة للأندية في سوق الانتقالات

تيلو شكويلغن مصدر/ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

تستيقظ كرة القدم الأوروبية من سبات فيروس كورونا المستجد على واقع مختلف لما كانت عليه قبل الوباء، أكان بالنسبة للمباريات واللاعبين والمشجعين، ولن يختلف المشهد خلف الكواليس لاسيما في مقاربة الأندية لنشاطها في سوق الانتقالات.

مع عودة عجلة الدوري الألماني الى الدوران خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير ووفق بروتوكول صحي صارم للحد من تفشي الوباء، تستعد كرة القدم لمواجهة أزمة اقتصادية ومالية ستؤثر على كل جوانب اللعبة.

وسيكون ذلك جليا بشكل خاص في سوق الانتقالات الذي شهد في السنوات الاخيرة إنفاق الاندية الكبرى مبالغ باهظة وخيالية لشراء اللاعبين، كانت أبرزها الصفقة القياسية لانتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي بقيمة 222 مليون يورو في العام 2017.

راقب الفرنسي داميان كومولي عن كثب كل هذه التطورات بعد أن ترك منصبه كمدير كرة القدم في نادي فنربغشة التركي في كانون الثاني/يناير الفائت.

وقال المدير الرياضي السابق لناديي ليفربول وتوتنهام الانكليزيين لوكالة فرانس برس إنه يتوقع تراجع قيمة الصفقات "بنسبة بين 30 و50 في المئة مقارنة بالأسعار المعتادة وتراجع بنسبة 70 الى 75 في المئة من نشاط" الاندية في السوق.

وسيشكل تراجع ايرادات الاندية جراء عدم بيع تذاكر المباريات بشكل كبير على ميزانياتها. أما في ما يخص التعاقد مع اللاعبين، فإن الموكلين تلك المهمة لم يتمكنوا ببساطة من أداء مهامهم.

- الاستفادة من الوقت -

ويقول مارتن غلوفر مدير قسم الكشافة في نادي ساوثمبتون الانكيليزي إن "الجزء الاكبر من عملي هو مراقبة الاهداف (اللاعبين) لأسواق الانتقالات المقبلة"، حيث غالبا ما يمضي الكشافون وقتهم يتنقلون من ملعب الى آخر وبين البلدان لمشاهدة اللاعبين الذين يرغبون بالحصول على خدماتهم.

ويتابع غلوفر الذي عمل سابقا مع ايفرتون "أكون خارج البلاد كل أسبوع تقريبا. قد أسافر الى باريس لمشاهدة باريس سان جرمان واليوم التالي الى ألمانيا لمشاهدة لاعب آخر. يشمل أسبوعي ثلاث او اربع مباريات مباشرة" من الملعب.

وشغل روبرت ماكينزي دورا مشابها في فريق لوفن الذي ينافس في الدرجة الثانية البلجيكية والذي بات منذ العام 2017 مملوكا من مجموعة "كينغ باور" التايلاندية مالكة نادي ليستر سيتي بطل انكلترا عام 2016.

ويقول ماكينزي، الذي يتابع من ارض الملعب ما يقارب 20 مباراة في مختلف الدوريات خلال شهر واحد، لفرانس برس "من الواضح أن للوضع الحالي آثارا كبيرة على ما كان تاريخيا أهم جزء من العملية: تقييم اللاعبين مباشرة من أرض الملعب".

ويضيف "أفكر غالبا متى ستكون المرة المقبلة التي أجلس فيها بملعب كرة قدم لأتابع مباراة، من يعلم؟"

الا ان ماكينزي لم ينف أن فترة توقف المباريات وفرّت له وقتا لتقييم الامور والخيارات.

في المقابل، أثار نيوكاسل يونايتد الانكليزي الجدل عندما منح ستيف نيكسون، مدير قسم الكشافة، إجازة مع موظفي القسم بأكمله، مما أدى إلى تعطيل قسم مهم في النادي.

على أي حال، كيف يمكن أن يخطط ناد في الدوري الممتاز لسوق الانتقالات الصيفية من دون معرفة ما إذا كان سيبقى في البرميرليغ الموسم المقبل أو إذا كان الموسم الحالي سيُستأنف من عدمه، لا سيما اذا نظرنا الى التداعيات المالية؟

ويقول غلوفر "هناك الكثير من الامور التي لا يمكن تقييمها او التنبؤ بها. لسنا بناد قد ينفق 80 مليون لشراء لاعب على كل حال".

وتابع "أنا متأكد أن الفرص ستقدم نفسها تلقائيا نظرا لكل ما حصل، سواء في الداخل او في الخارج، ولكن الجزء الاصعب هو المالي".

- مقاربة مختلفة -

ويقر غلوفر أن المقاربة في سوق الانتقالات ستتغير للأبد. ساهم كومولي في إدخال استخدام البيانات والإحصاءات الى كرة القدم الإنكليزية ويعتقد أن هذا النهج سيلقى رواجا.

ويقول كومولي "ستستخدم ربما أندية أكثر البيانات والإحصاءات بدلا من الكشافة المباشرة وقد تحقق الاندية أكثر عن اللاعب نفسه، عائلته وطريقة عيشه".

وتابع "إذا كانت لي فرصة واحدة لمتابعة اللاعب مباشرة (من الملعب) أو أن ألتقيه مع عائلته، سألجأ الى فرصة أن ألتقيه مباشرة".

ويعتقد الفرنسي أن الأندية التي ركزت على الكشافة عن طريق الفيديو والبيانات يمكن أن تخرج من الأزمة من دون ضرر على فرقها.

ويشمل ذلك الاندية في الدرجات الدنيا أيضا، بما فيها لوفن الذي سينتظر حتى آب/أغسطس لخوض منافسات الـ"بلاي أوف" لمعرفة الدرجة التي سينافس فيها الموسم المقبل.

ويؤكد ماكينزي "أعتقد أن العديد من الفرص ستتقدم لنا في النادي نتيجة الوضع الحالي، لم تكن في الحسبان سابقا".

© 2020 AFP