رفع الإغلاق في الضفة الغربية المحتلة

حازم بدر اف ب

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

رفعت الحكومة الفلسطينية إجراءات الاغلاق التي فرضتها منذ شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما اعلن رئيس الوزراء محمد أشتية الاثنين بعد تراجع منتظم في عدد الاصابات الجديدة.

وقال أشتية في مؤتمر صحافي إن المتاجر والشركات ستعاود عملها اعتبارا من الثلاثاء فيما يعود الموظفون الحكوميون الى عملهم بعد عطلة عيد الفطر الاربعاء.

واضاف "تفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصلٍ بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد".

واوضح أن تخفيف اجراءات الاغلاق سيتم بحذر، منبها الى إمكان فرضها مجددا في حال ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

واعلنت السلطة الفلسطينية حال الطوارئ في آذار/مارس للتصدي لانتشار وباء كوفيد-19.

واحصي أكثر من 400 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة الى ثلاث وفيات.

وكان تخفيف الإغلاق في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بدأ قبل اسابيع عدة.

© 2020 AFP