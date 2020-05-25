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فرنسا: باربيزون قرية تجذب اهتمام الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

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نادرا ما كانت قرية باربيزون الفرنسية تجذب اهتمام هذا الكم من الزوار. طوال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت أزقتها تعج بالمارة الذين جاؤوا من مناطق كثيرة بحثا عن متنفس بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي. والميزة الرئيسية لهذه الوجهة المحببة: غابة فونتينبلو الهائلة، والتي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام في بضع دقائق. وهي فرصة لإعادة اكتشاف بهجة الطبيعة البسيطة. لكن باربيزون هي أيضا جنة الفن الانطباعي. وفيها متحف صغير يحتوي ألمع الأعمال وقد أعيد فتحه مؤخرا. وفي المنطقة جميع الفنادق التي تمكنت من استعادة نشاطها، أي حوالي ثلاثة أرباع المنشآت، كانت ممتلئة تقريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع ولكن للحصول على مطعم، كان يتعين على الزوار الانتظار لفترة أطول قليلا. وتأمل باربيزون وكل بلدات فونتينبلو في عودة سريعة للسياح الأجانب، الذين كانوا يمثلون ما يقرب من 35 ٪ من الزوار قبل وباء فيروس كورونا.