تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#عيد الفطر
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فرنسا: تواصل انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في أقسام العناية المركزة

نشرت في: آخر تحديث:

أحد الأشخاص يجري اختبار فيروس كورونا بمستشفى كليشي-سو-بوا يوم 22 مايو/أيار 2020.
أحد الأشخاص يجري اختبار فيروس كورونا بمستشفى كليشي-سو-بوا يوم 22 مايو/أيار 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الإثنين عن تراجع أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 في أقسام الإنعاش بالبلاد. وأفادت وزارة الصحة أن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض بمقدار 46 ليصل إلى 1609 حالات، ويستمر في اتجاه آخذ في الانخفاض منذ أكثر من ستة أسابيع.

إعلان

انخفض عدد المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات فرنسا 387 مصابا ليبلغ عدد المصابين 16798 حالة اليوم الإثنين، ويتواصل الانخفاض التدريجي الذي تشهده معدلات الإصابة في البلاد رغم توقف عارض شهده الأحد.

وأفادت وزارة الصحة إن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض بمقدار 46 ليصل إلى 1609 حالات، ويستمر في اتجاه آخذ في الانخفاض منذ أكثر من ستة أسابيع.

ولم تعلن السلطات الفرنسية عن إحصائية جديدة للوفيات بسبب الوباء، وبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 28367 وفاة حتى أمس الأحد.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.