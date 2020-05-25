فرنسا: تواصل انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في أقسام العناية المركزة

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الإثنين عن تراجع أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 في أقسام الإنعاش بالبلاد. وأفادت وزارة الصحة أن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض بمقدار 46 ليصل إلى 1609 حالات، ويستمر في اتجاه آخذ في الانخفاض منذ أكثر من ستة أسابيع.

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انخفض عدد المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات فرنسا 387 مصابا ليبلغ عدد المصابين 16798 حالة اليوم الإثنين، ويتواصل الانخفاض التدريجي الذي تشهده معدلات الإصابة في البلاد رغم توقف عارض شهده الأحد.

وأفادت وزارة الصحة إن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض بمقدار 46 ليصل إلى 1609 حالات، ويستمر في اتجاه آخذ في الانخفاض منذ أكثر من ستة أسابيع.

ولم تعلن السلطات الفرنسية عن إحصائية جديدة للوفيات بسبب الوباء، وبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 28367 وفاة حتى أمس الأحد.

فرانس24/ رويترز

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