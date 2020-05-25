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فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تعلق موقتا التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين

نشرت في: آخر تحديث:

مدير منظمة الصحة العالمية. 19 مايو/أيار 2020.
مدير منظمة الصحة العالمية. 19 مايو/أيار 2020. © أ ف ب.
نص : فرانس24 تابِع

قالت منظمة الصحة العالمية الإثنين إنها علقت "موقتا" التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين وذلك في إجراء وقائي، بعد أن أكدت دراسة نشرت الجمعة في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أنها علقت "موقتا" التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة الجمعة في مجلة "ذي لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

فرانس24/ أ ف ب

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