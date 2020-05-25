نجم ووريرز السابق بوغوت يقرر عدم تجديد عقده مع سيدني كينغز

يي اونغ تهو ا ف ب

الاسترالي أندرو بوغوت خلال مباراة منتخب بلاده مع السنغال خلال نهائيات كأس العالم لكرة السلة في الثالث من ايلول/سبتمبر 2019 في مدينة دونغوان الصينية

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سيدني (أ ف ب)

أعلن الاسترالي أندرو بوغوت المتوج بلقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين أنه لن يجدد عقده مع ناديه سيدني كينغز الذي ينافس في الدرجة الاولى في بلاده.

الا ان بوغوت (35 عاما) أكد أن "هذا لا يعني أبدا" أنه سيعتزل كرة السلة، موضحا أنه يأخذ وقته لدرس الخيارات في ظل عدم اليقين الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وكتب بوغوت الذي توج بلقب الـ "ان بي ايه" عام 2015 مع غولدن ستايت ووريرز عبر حسابه على توتير "قررت أنني لن أوقّع مع سيدني كينغز أو أي ناد محترف في الوقت الحالي".

وتابع "مع كل ما يحصل حول العالم، لا يبدو المستقبل واضحا، لاسيما فيما يتعلق بالدوريات في مختلف أنحاء العالم"، متابعا أن "هذا لا يعني أبدا أنني سأعتزل، ولكن أقول بكل بساطة إنه من الصعب اتخاذ أي قرارات ملموسة في الوقت الراهن".

ووقّع بوغوت على عقد مع كينغز لمدة عامين عام 2018 بعد 13 موسما أمضاها في الـ "ان بي ايه" تنقل خلالها بين خمسة أندية وكانت أبرز محطاته الفوز باللقب مع غولدن ستايت عام 2015.

واختير أفضل لاعب في الدوري الاسترالي لموسم 2018-2019 وبلغ مع كينغز نهائي العام الحالي قبل إلغاء البطولة بسبب فيروس كوفيد-19.

وأوضح بوغوت أنه استمتع بإمضاء فترة العزل التام في البلاد مع زوجته وأولاده مقرا "أنني تعلمت المزيد عن أولادي أكثر مما كنت قادرا في الماضي".

وأضاف "الخطة المقبلة؟ تمضية الوقت مع زوجتي وأولادي، العودة التدريجية وببطء لاستعادة لياقتي البدنية والاستفادة القصوى من الوقت في المنزل الذي لا نحصل عليه عادة".

واختير اللاعب الفارع الطول (2,13 م) على رأس قائمة "درافت" الدوري الاميركي للمحترفين عام 2005 وأمضى سبعة مواسم مع ميلووكي باكس قبل الانتقال الى ووريرز عام 2012.

كما لعب مع أندية دالاس مافريكس وكليفلاند كافالييرز قبل أن يختم مسيرته في الولايات المتحدة مع لوس انجليس ليكرز.

© 2020 AFP