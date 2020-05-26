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إسبانيا: حداد رسمي لمدة 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا

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مصابة بفيروس كورونا في مدريد.
مصابة بفيروس كورونا في مدريد. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت إسبانيا الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح حوالي 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا. وابتداء من الأربعاء سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية. وتعد إسبانيا إحدى أكثر الدول تضررا من الوباء في العالم.

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أفادت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الأربعاء.

وتعد إسبانيا إحدى أكثر الدول تضررا من المرض في العالم.

وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

وستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 26834.

وأعلنت إسبانيا حتى الآن تسجيل 235400 إصابة مؤكدة بالمرض.

 

فرانس24/ رويترز

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