السعودية تبدأ بتخفيف حظر التجول وسترفعه نهائيا بجميع المناطق باستثناء مكة في 21 يونيو

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صورة جوية تظهر الكعبة ومحيط المسجد الحرام في مكة فارغين في أول أيام رمضان في 24 نيسان/أبريل 2020 بندر الدندني ا ف ب

أعلنت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أن المملكة ستبدأ الثلاثاء بتخفيف حظر التجول، في انتظار أن ترفعه نهائيا في كل جهات البلاد باستثناء مكة في 21 يونيو/حزيران. وجاء في بيان للوكالة أنه سيتم أيضا رفع الحظر على السفر الداخلي وإقامة الصلوات في المساجد والعودة إلى مقرات العمل بدءا من 31 مايو/ أيار. فيما سيبقى تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر.

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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أن المملكة ستبدأ الثلاثاء بتخفيف حظر التجول، الذي فرضته بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن ترفعه كليا في كافة المناطق ما عدا مدينة مكة بدءا من 21 يونيو/حزيران.

وأوردت الوكالة في بيان أنه سيتم رفع القيود على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل باستثناء مدينة مكة، بدءا من 21 يونيو/ حزيران. فيما سيبقى تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر.

وستشهد المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وسيسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك مراكز التسوق.

وسيسمح بحرية التنقل بين السادسة صباحا والثامنة مساء بدءا من يوم الأحد 31 مايو/ أيار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية، لكن حظر الرحلات الجوية الدولية سيظل ساريا.

كما ستسمح المملكة للعاملين في القطاعين العام والخاص بالعودة إلى أعمالهم. وستبقى اللقاءات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 شخصا محظورة، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات.

وسيطلب من المواطنين وضع الكمامات في الأماكن العامة والالتزام بإجراءات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي بعد 21 يونيو حزيران.

وستبقى مكة متأخرة بمرحلة كاملة عن بقية مناطق المملكة، إذ سيتم تعديل وقت الحظر ليكون من الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا حتى 20 يونيو/ حزيران، ثم سيعدل ليكون حتى الثامنة مساء فيما بعد. كما سيُسمح للمساجد بإقامة الصلوات ابتداء من 21 يونيو/ حزيران.

وفرضت السعودية حظرا شاملا للتجول لمدة 24 ساعة على معظم البلدات والمدن لكنها خففته مع بداية شهر رمضان. وأعيد فرض حظر التجول الشامل أثناء عيد الفطر الذي بدأ يوم الأحد.

وسجلت المملكة إلى الآن 74795 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، وبلغ عدد الوفيات 399. ولا تزال السعودية تسجل نحو ألفي حالة إصابة في المتوسط يوميا.

فرانس24/رويترز

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