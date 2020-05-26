الولايات المتحدة: 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي للضحايا يتجاوز 98 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت مساء الاثنين 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد إلى 98 ألفا و218، كما ارتفع عدد المصابين إلى مليون و662 ألفا و375 مصابا، فيما بدأ عدد من الولايات في البلاد بالتخفيف من إجراءات العزل.

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بلغت الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الاثنين 532 وفاة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الوباء إلى 98 ألفا و218 إجمالي، بحسب أرقام لجامعة جونز هوبكنزـ التي أفادت أيضا أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في هذا البلد ارتفع إلى مليون و662 ألفا و375 مصابا.

وحصيلة الوفيات المسجّلة في الولايات المتّحدة الاثنين هي أدنى من تلك التي سجّلت في الأيام الأخيرة، لكنها مع ذلك تبقى حصيلة ضخمة في بلد لا يزال وبفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأكثر تضرّرا من الوباء سواء على صعيد حصيلة الإصابات أو الوفيات.

وعلى الرغم من أن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المئة ألف وفاة، إلا أن الولايات الخمسين للبلاد بدأت ترفع إجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي ومتفاوت بين ولاية وأخرى.

ولا يفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناسبة إلا ويدعو خلالها إلى رفع تدابير الإغلاق لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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