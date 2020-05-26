بطولة ألمانيا: بايرن يحسم "الكلاسيكر" ويقترب من اللقب الثامن تواليا

فيديريكو غامباريني تصوير مشترك/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (يمين) ويوشوا كيميش يحتفلان بهدف الفوز في مرمى بوروسيا دورتموند (1-صفر) في الدوري الألماني في 26 أيار/مايو 2020.

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برلين (أ ف ب)

حسم بايرن ميونيخ المتصدر "الكلاسيكر" أمام مضيفه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند في صالحه عندما تغلب عليه 1-صفر الثلاثاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني واقترب من اللقب الثامن تواليا.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه في هذا الـ"الكلاسيكر" الذي أقيم للمرة الأولى في تاريخه بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى نجمه الدولي يوشوا كيميش الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 43 معززا موقع فريقه في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند قبل ست مراحل من نهاية الموسم، وبات قريبا جدا من اللقب الثلاثين في تاريخه.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ منذ الاستئناف والسابع على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل السلبي امام ضيفه لايبزيغ في المرحلة الحادية والعشرين في التاسع من شباط/فبراير الماضي، والـ20 هذا الموسم.

وجدد النادي البافاري فوزه على بوروسيا دورتموند بعدما كان سحقه برباعية نظيفة ذهابا في ميونيخ، ليحقق فوزه الـ48 في 102 مواجهة في تاريخ مباريات الفريقين مقابل 25 خسارة و29 تعادلا.

في المقابل، فشل بوروسيا دورتموند في رد الاعتبار لخسارته المذلة ذهابا وتلقى ضربة موجعة في سعيه الى اللقب التاسع في تاريخه والاول منذ 2012، كونه كان يمني النفس بالفوز لتقليص الفارق الى نقطة واحدة وإشعال المنافسة على اللقب، بيد أنه بات الآن مهددا بلحاق لايبزيغ به الى الوصافة في حال فوز الاخير على ضيفه هرتا برلين الأربعاء في ختام المرحلة.

وهي الخسارة الاولى لبوروسيا دورتموند في مبارياته السبع الأخيرة والأولى بعد فوزين عقب استئناف المنافسات.

ويلعب لاحقا فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، واينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، وباير ليفركوزن مع فولفسبورغ.

ويلعب الأربعاء أيضا اوغسبورغ مع بادربورن، وأونيون برلين مع ماينتس، وفورتونا دوسلدورف مع شالكه، وهوفنهايم مع كولن.

© 2020 AFP