بطولة أوكرانيا: استئناف المنافسات السبت

سيرغي سوبينسكي ا ف ب/ارشيف

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كييف (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم الثلاثاء أنه سيتم استئناف الدوري المحلي اعتبارا من السبت، بعدما أقرت الحكومة المحلية بدء التخفيف التدريجي لاجراءات الاغلاق التام في البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن البطولة المعلقة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" ستعاود نشاطها في 30 أيار/مايو الجاري.

ولفت متحدث باسم الاتحاد لوكالة "فرانس برس" إلى أن جميع المباريات المتبقية ستقام من دون جمهور.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع اللاعبين والحكام المشاركين في المباريات بالخضوع لفحص درجة حرارة قبل كل مباراة.

وفاق عدد المصابين المعلن عنهم بفيروس كورونا في أوكرانيا حتى الثلاثاء 21 ألف حالة، ما أسفر عن 644 وفاة.

© 2020 AFP