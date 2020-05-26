بطولة إسبانيا: فاران يؤكد رغبته في "الفوز بكل شيء"

بالديسكا سامبر ا ف ب/ارشيف

الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لدى وصوله لإجراء اختبارات فيروس كورونا في السادس من أيار/مايو 2020.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أكد مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء أنه يريد "الفوز بكل شيء" مع النادي الملكي، معربا عن ارتياحه لقرار الحكومة منح الضوء الأخضر لاستئناف "لا ليغا" اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو المقبل.

وقال فاران لتلفزيون ريال مدريد "نريد حقا العودة الى المنافسة، انها مهمتنا، انها سبب وجودنا، نريد دائما التنافس" مع الفرق الاخرى.

وأضاف بعد الانتهاء من حصة تدريبية مع الفريق الملكي "لم نلعب كرة القدم منذ فترة طويلة، لذلك نحن متحمسون جدا ونريد الفوز بكل شيء".

وأوضح فاران "نشعر بتحسن كل يوم، ونعمل كثيرا، ونتحسن على الصعيد التكتيكي"، مضيفا أن الميرنغي يركز حاليا على العمل البدني.

وكان ريال مدريد قبيل تعليق منافسات الدوري الإسباني منتصف آذار/مارس الماضي، يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وذلك قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

© 2020 AFP