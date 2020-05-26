فرنسا: حصيلة الوفيات الإجمالية جراء فيروس كورونا تتجاوز 28500 حالة وتباطؤ معدل الإصابات

في فرنسا، عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في تراجع مستمر.

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الثلاثاء أن عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا بلغ 28530 حالة، وهو رابع أكبر عدد لحالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حول العالم. إلا أن أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 في تراجع مستمر، ما يبعث على الأمل في أن البلاد اجتازت الأسوأ.

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ارتفع العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا في فرنسا الثلاثاء بما يقل عن مئة حالة وذلك لليوم السادس على التوالي على الرغم من إضافة بيانات دور المسنين من جديد مما يبعث على الأمل في أن البلاد اجتازت أسوأ ما في الجائحة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب يوم الخميس تفاصيل الخطوات الجديدة لرفع العزل العام والتي يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح الحانات والمطاعم في بعض أنحاء فرنسا.

وأعلنت البلاد اليوم ارتفاع عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 28530 حالة وهو رابع أكبر عدد لحالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في العالم.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن إجمالي عدد وفيات كورونا في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة أي 0.3 بالمئة في المستشفيات ليصل إلى 18195حالة. لكن الوزارة خفضت عدد الوفيات في دور المسنين ليصبح 10335 أي أقل عشر حالات من أحدث عدد معلن وذلك بعد مراجعة فنية.

وكان متوسط الوفيات اليومي قد بلغ 910 حالات في الفترة بين أول أبريل/نيسان و15 من الشهر نفسه عندما كانت فرنسا تبذل جهودا مضنية لاحتواء وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة زاد بواقع 276 حالة أو 0.2 في المئة ليصل الإجمالي إلى 145555 مشيرة إلى أن الزيادة تواكب معدل الأسبوع الماضي وتقل عن الأسبوع السابق.

فرانس24/ رويترز

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