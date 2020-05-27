أمريكا اللاتينية: أعداد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا تجاوزت أوروبا والولايات المتحدة

مع أكثر من 41 ألف وفاة و774 ألف إصابة، أصبحت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بؤرة جديدة لتفشي وباء كورونا وفقا ما أكدته منظمة الصحّة للبلدان الأمريكيّة. فقد طالبت المنظمة كلا من البرازيل وتشيلي والبيرو بعدم تخفيف إجراءات الحجر الصحي نظرا إلى تسارع انتشار الفيروس فيها.

إعلان اقرأ المزيد

حذرت وكالة إقليمية تابعة لمنظمة الصحّة العالمية الثلاثاء من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" في كل من البرازيل والبيرو وتشيلي، مناشدة هذه البلدان عدم تخفيف الإجراءات الرامية إلى الحد من تفشي الوباء.

وأعلنت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن أننا "في أمريكا الجنوبيّة قلقون بشكل خاص، نظرا إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيام منذ بداية الوباء".

وتابعت: "البيرو وتشيلي سَجلتا أيضا معدلات مرتفعة، في مؤشر على أن الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين". مضيفة: "بالنسبة إلى معظم دول الأمريكيتين، فإن الوقت ليس مناسبا الآن لتخفيف القيود أو الحد من إستراتيجيّات الوقاية".

وبحسب مصادر رسمية فإنّ منطقة أميركا اللاتينيّة والكاريبي سجلت لغاية الساعة 19:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش 774,767 إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 41,600 وفاة. وقد تجاوز العدد اليوميّ للإصابات الجديدة أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة، ممّا جعل أمريكا اللاتينية "من دون أدنى شكّ" البؤرة الجديدة للوباء، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

"أكثر من 8 آلاف وفاة في المكسيك"

إلى ذلك، تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك ثمانية آلاف الثلاثاء، وهو عدد كانت الحكومة قد اعتبرت أنه الحد الأقصى الممكن خلال الوباء. وقال مساعد وزير الصحة هوغو لوبيز-غتايل بعد عرض الحصيلة اليومية "من غير المفاجئ أن يواصل عدد الحالات الارتفاع لأنه عدد حالات متراكمة".

"أكثر من ألف وفاة بكورونا في البرازيل خلال 24 ساعة"

وكانت وزارة الصحّة البرازيلية قد أعلنت الثلاثاء أن الفيروس أودى خلال 24 ساعة بأرواح 1039 شخصا، في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف تسجّل في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية منذ بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها تتسارع في الأسبوع الماضي.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك