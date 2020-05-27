الصين تخفف قيودها على الرحلات الجوية الدولية

لوران توميه اف ب/ارشيف

صورة التقطت في 21 آذار/مارس 2020، تظهر مقاعد فارغة على متن طائرة إيروفلوت على وشك المغادرة من مطار بكين في رحلة إلى موسكو

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بكين (أ ف ب)

تعتزم الصين تخفيف القيود المشددة المفروضة منذ شهرين على الرحلات الجوية الدولية، كما أعلن الأربعاء مسؤول في قطاع الطيران، مع إعراب العديد من الصينيين العالقين في الخارج عن استيائهم من تعذر عودتهم إلى بلدهم.

وخشية إصابات مستوردة بفيروس كورونا المستجد، قلصت الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى عام 2019، رحلاتها مع العالم لرحلة واحدة في الأسبوع لكلّ شركة (صينية أو أجنبية) ولكل بلد.

ومطلع نيسان/ابريل، انخفض عدد الرحلات الوافدة إلى الصين والمغادرة منها بنسبة 1% عن مستواها ما قبل تفشي الوباء.

لكن اعتباراً من الاثنين 1 حزيران/يونيو، سيرتفع الحد الأدنى للرحلات من 134 إلى 407 رحلات في الأسبوع، كما أعلن نائب مدير إدارة الطيران المدني لي جيان.

وقال لـ"شبكة الأنباء الصينية" الرسمية "بسبب الطلب، تعتزم إدارة الطيران المدني زيادة عدد الرحلات بشكل معقول، مع التزام السيطرة على (الإصابات) المستوردة إلى الصين".

ولم يقدم لي تفاصيل، لكن إدارة الطيران المدني اصدرت الاثنين تعميماً يصرّح لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بتقديم طلب لإجراء رحلة تجارية كل ثلاثة أيام بدل سبعة، ما سيسمح بتسريع حركة الطيران.

ويأتي هذا التخفيف في وقت يتصاعد فيه الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المواطنين الصينيين غير القادرين على العودة إلى بلدهم بسبب العدد القليل من الرحلات أو أسعار البطاقات الباهظة.

وعلق مستخدم لموقع "ويبو" على صفحة تعليقات خاصة بإدارة الطيران المدني "لدي انطباع أنني أتعرض لتمييز منذ شهرين من جانب أبناء وطني أكثر مما تعرضت له خلال السنوات الخمس التي عشتها في الخارج".

وعند سؤاله عن هذه المسألة خلال مؤتمر صحافي، أجاب المتحدث باسم الخارجية الصينية زاو ليجيان الأربعاء أن بكين نظمت رحلات إجلاء لمواطنيها حين ضرب الوباء الدول الأجنبية.

لكن لا يزال هناك 1,6 مليون طالب في الخارج.

وعلقت الصين أواخر آذار/مارس منح تأشيرات دخول للأجانب المقيمين في الصين، ما تسبب باحتجاز آلاف منهم خارج البلاد.

وفاوضت بعض الدول، مثل كوريا الجنوبية وألمانيا، مذاك على اتفاقات تسهل عودة مواطنيها لضرورات العمل إلى الصين.

وبموجب تلك الاتفاقات، ينتظر وصول أول طائرة ألمانية السبت إلى تيانجين (شمال)، وفق غرفة التجارة الألمانية في الصين.

© 2020 AFP