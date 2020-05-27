المفوضية الأوروبية تقدم خطتها الاقتصادية في ظل الخلاف بين دول الشمال والجنوب

تنتظر دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بفارغ الصبر خطة المفوضية الاقتصادية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا. لكن مصير هذه الخطة يبقى غير محسوم في ظل معارضة متوقعة من قبل دول الشمال الأوروبي، وخلافها مع دول الجنوب، بالرغم من الدعم الفرنسي – الألماني ومحاولة التوفيق بين الكتلتين.

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تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء خطة النهوض الأوروبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والمنتظرة بفارغ الصبر، على الرغم من توقعات بأن تصطدم بخلاف بين دول الشمال والجنوب.

وبدأ تراكم الديون الناجم عن خطط الانقاذ هذه يثير قلق البنك المركزي الأوروبي الذي حذر الثلاثاء من أن المخاوف من خروج الدول الأكثر مديونية من منطقة اليورو بسبب تأثير فيروس كورونا من المرجح أن تنمو في الأسواق إذا لم تُتخذ تدابير للحد من أعباء الديون.

لكن الأسواق المالية بقيت واثقة وثبتت الثلاثاء ارتفاعها في أوروبا كما في وول ستريت. وسجلت بورصة نيويورك أيضا ارتفاعا في دليل على التفاؤل مع الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي الذي ثبت عبر إعادة الفتح الجزئية لقاعة المداولات في وول ستريت.

"التوافق الفرنسي – الألماني"

وتستند خطة الإنقاذ التي ستقدمها فون دير لايين الأربعاء إلى المقترح الذي توافق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. فقد أورد بيان مشترك بعد اجتماعهما في 18 مايو/أيار أنه "دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا وموقتا ومحدد الهدف" في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة "500 مليار يورو".

غير أن الخطة المقدمة من قبل فون دير لايين يمكن أن تبلغ قيمتها أكثر من ألف مليار يورو.

يذكر أن هذه الآلية التي ترتكز على سندات "يوروبوندز"، ليست ضمن آلية الديون المشتركة بين الدول الأوروبية التي طالبت بها دول مثل إيطاليا، لكنها واجهت معارضة من قبل دول شمال أوروبا وألمانيا. إلا أن الخطة المقدمة من قبل فون دير لايين، في حال تبنتها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستقترب من نموذج آلية الديون المشتركة.

وشهدت أوروبا بعض أسوأ آثار الوباء ما دفع دولا مثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا إلى طلب المساعدة من شركاء أكثر ثراء مثل ألمانيا وهولندا. وترفض تلك الدول الدخول في خطة اقتراض كبيرة مع شركائها الجنوبيين الذين يعتبروهم مفرطين في الإنفاق ويترددون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

فرانس24/ أ ف ب

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