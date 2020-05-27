بطولة ألمانيا: لايبزيغ يفشل في اللحاق بدورتموند بتعادله مع هرتا

الكسندر هاسنشتاين مصدر/ا ف ب

لاعبو لايبزيغ يحتفلون بهدف التشيكي باتريك شيك (يمين) في مرمى هرتا برلين ضمن الدوري الالماني لكرة القدم على ملعب "ريد بول ارينا" في لايبزيغ في 27 ايار/مايو 2020

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لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب)

فشل لايبزيغ في اللحاق ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني بسقوطه بعشرة لاعبين في فخ التعادل أمام ضيفه هرتا برلين 2-2 الأربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل لوكاس كلوسترمان (24) والتشيكي باتريك شيك (68) هدفي لايبزيغ الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 لطرد مدافعه مارسيل هالستنبرغ، والصربي ماركو غروييتش (9) والبولندي كريستوف بيونتيك (82 من ركلة جزاء) هدفي هرتا برلين.

وكانت الفرصة متاحة أمام لايبزيغ لمعادلة رصيد دورتموند (57 نقطة) بعد سقوط الاخير أمس الثلاثاء أمام ضيفه بايرن ميونيخ المتصدر بهدف نظيف في الـ"كلاسيكر".

الا ان التعادل الثالث على التوالي للايبزيغ على أرضه والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة أبقاه ثالثا برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين خلفق دورتموند وبالفارق ذاته أمام كل من بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تعادل سلبا مع فيردر بريمن، وباير ليفركوزن الذي خسر أمام فولفسبورغ 1-4 الثلاثاء.

ودخل الفريقان الى اللقاء على ملعب "ريد بول أرينا" بعد انتصار عريض لكل منهما في المرحلة السابقة، إذ اكتسح لايبزيغ مضيفه ماينتس بخماسية نظيفة فيما حسم هرتا دربي برلين على حساب ضيفه أونيون برباعية نظيفة.

وافتقد لايبزيغ لجهود مهاجمه الدولي النماركي يوسف بولسن الذي تعرض لإصابة بتمدد في أربطة كاحله الايمن خلال الفوز على ماينتس عندما أصبح أول لاعب يخوض 250 مباراة في تاريخ النادي الحديث ستبعده لفترة عن الملاعب.

وكان بولسن عنصرا رئيسا في تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان بعد استئناف الدوري في 16 أيار/مايو، إذ سجل مرتين ولعب تمريرتين حاسمتين في مباراتين.

وافتتح هرتا التسجيل باكرا بعدما رفع مارفن بلاتنهاردت الكرة من ركنية وصلت الى الصربي ماركو غروييتش تابعها بيمناه "على الطائر" في الشباك مسجلا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم (9).

عادل أصحاب الارض النتيجة بالسلاح ذاته بعدما وصلت الكرة الى لوكاس كلوسترمان من ركنية نفذها الفرنسي كريستوفر نكونو، تابعها المدافع رأسية نحو القائم الثاني (24).

وأهدر البوسني فيداد ايبيسيفيتش فرصة محققة لمنح التقدم للضيوف قبل الاستراحة عندما وصلته عرضية من البلجيكي دودي لوكيباكيو، الا ان قائد برلين تابعها فوق العارضة (41).

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة بطرد مدافعه هالستنبرغ لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 63، لكن ذلك لم يمنعه من التقدم للمرة الأولى في المباراة وتحديدا بعد خمس دقائق عبر التشيكي باتريك شيك بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس روني يارشتاين قبل أن تفلت منه وتتابع طريقها نحو الشباك (68).

الا ان فرحة أصحاب الارض لم تدم طويلا، بعد أن حصل البرازيلي ماثيوس كونشا على ركلة جزاء إثر عرقلة من البديل الانكليزي أديمولا لقمان، ترجمها البديل الآخر بيونتيك، المنتقل من ميلان الايطالي في كانون الثاني/يناير، بنجاح (82).

وارتقى هرتا برلين الى المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

ويلعب لاحقا أونيون برلين مع ماينتس، اوغسبورغ مع بادربورن، فورتونا دوسلدورف مع شالكه وهوفنهايم مع كولن.

© 2020 AFP