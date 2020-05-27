تويتر يسم تغريديتين لترامب باحتواء معلومات مضللة في سابقة من نوعها

في سابقة من نوعها، قام موقع تويتر الثلاثاء بوسم تغريدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنهما تحتويان على معلومات مضللة أو كاذبة متعلقة بفيروس كورونا. وكانت تغريدتا ترامب تحذران من أن الاقتراع عبر المراسلة ليست سوى عملة "تزوير". هذه الخطوة دفعت بترامب إلى اتهام تويتر بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

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أضاف تويتر الثلاثاء إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة "تحققوا من الوقائع"، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير رواده من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري بصدد تضليلهم بقوله إن الاقتراع عبر المراسلة ينطوي حتما على "تزوير".

وأشار متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إلى أن "هاتين التغريدتين تتضمان معلومات قد تكون مضللة بشأن عملية التصويت وقد تم وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالمراسلة. هذا القرار اتُّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر".

وفي وقت لاحق، رد ترامب على هذا الإجراء في تغريدة قال فيها: "تويتر يتدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020". وأضاف في تغريدة أخرى: "تويتر يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!".

وكان الرئيس الجمهوري قد نشر على تويتر، منصته المفضلة للتواصل مع الجمهور، تغريدة قال فيها "ليست هناك أي طريقة، تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أي شي آخر سوى تزوير كبير".

وتابع في تغريدة ثانية أن "حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كل الذين يقيمون في الولاية، بغض النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوتون. ستكون انتخابات مزورة".

وتحت هاتين التغريدتين بات متصفّحو تويتر يجدون الآن عبارة "احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد"، يكفي النقر عليها لتقود المتصفح إلى ملخص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأمريكية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أن ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجلين وليس لجميع سكان الولاية).

يذكر أن تويتر شدد قبل أسبوعين قواعده الرامية لمكافحة المعلومات الكاذبة حول وباء كوفيد-19 من خلال توسيعه أنواع الرسائل التي يمكن وسمها بعبارة تحذّر الجمهور من احتمال أن تنطوي التغريدة على معلومات "مضللة" أو "مثيرة للجدل". وهذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها تويتر هذه القواعد على تغريدة للرئيس ترامب.

فرانس24/أ ف ب

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