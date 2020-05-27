دوري الهوكي أول بطولة كبرى في الولايات المتحدة تؤكد استئناف الموسم

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نيويورك (أ ف ب)

بات دوري الهوكي "أن أيتش أل" أول بطولة محترفة كبرى في الولايات المتحدة تؤكد استئناف الموسم الذي توقف قبل شهرين ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن من دون تحديد موعد أو مكان للعودة.

وكان دوري كرة السلة للمحترفين أول بطولة كبرى في الولايات المتحدة تعلق الموسم في 11 آذار/مارس بعدما تبين اصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس "كوفيد-19"، ثم أعلنت الدوريات الأخرى في اليوم التالي الأمر ذاته.

وبعد شهرين ونصف من التوقف، أكدت رابطة دوري الهوكي الثلاثاء رسميا أنها ستستأنف الموسم والانتقال مباشرة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، مع رفع عدد الفرق المشاركة في هذه الأدوار الى 24، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة في مدينتين.

وفي فيديو نُشِرَ الثلاثاء، أكد مفوض رابطة "أن أيتش أل" غاري بتمان استئناف البطولة، لكن على المشجعين الانتظار بعض الشيء لمعرفة موعد ومكان العودة بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات.

وقال بتمان إن عشر مدن مرشحة لاستضافة الأدوار الإقصائية، بينها سبع أميركية هي شيكاغو، كولومبوس، دالاس، لوس أنجليس، لاس فيغاس، مينيابوليس وبيتسبرغ، إضافة الى ثلاث كندية هي تورونتو وفانكوفر وإدمونتون (يشارك 7 أندية كندية في البطولة من أصل 31).

وكشف بتمان أن رابطة الدوري وضعت قائمة طويلة من المدن المرشحة من أجل الحفاظ على مرونة في الجدول الزمني، موضحا "لم نرد أن نجد أنفسنا محجوزين. لا نريد أن نذهب الى مكان يوجد فيه الكثير من +كوفيد-19+، أو لا نريد الذهاب الى مكان لا يمكننا فيه إجراء الاختبار الذي نحن بحاجة اليه" من أجل التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد بأنه "ستكون هناك اختبارات مكثفة. يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع دون عرقلة الاحتياجات المحلية".

© 2020 AFP