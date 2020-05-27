دوري الهوكي أول بطولة كبرى في الولايات المتحدة تؤكد استئناف الموسم

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نيويورك (أ ف ب)

بات دوري الهوكي "أن أيتش أل" أول بطولة محترفة كبرى في الولايات المتحدة تؤكد استئناف الموسم الذي توقف قبل شهرين ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن من دون تحديد موعد أو مكان للعودة.

وكان دوري كرة السلة للمحترفين أول بطولة كبرى في الولايات المتحدة تعلق الموسم في 11 آذار/مارس بعدما تبين اصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس "كوفيد-19"، ثم أعلنت الدوريات الأخرى في اليوم التالي الأمر ذاته.

وبعد شهرين ونصف من التوقف، أكدت رابطة دوري الهوكي الثلاثاء رسميا أنها ستستأنف الموسم والانتقال مباشرة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، مع رفع عدد الفرق المشاركة في هذه الأدوار الى 24، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة في مدينتين.

وفي فيديو نُشِرَ الثلاثاء، أكد مفوض رابطة "أن أيتش أل" غاري بتمان استئناف البطولة، لكن على المشجعين الانتظار بعض الشيء لمعرفة موعد ومكان العودة بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات، في حين أن المعسكرات التدريبية لن تفتح رسميا قبل الأول من تموز/يوليو على أقل تقدير بحسب ما أفاد.

وقال بتمان إن عشر مدن مرشحة لاستضافة الأدوار الإقصائية، بينها سبع أميركية هي شيكاغو، كولومبوس، دالاس، لوس أنجليس، لاس فيغاس، مينيابوليس وبيتسبرغ، إضافة الى ثلاث كندية هي تورونتو وفانكوفر وإدمونتون (يشارك 7 أندية كندية في البطولة من أصل 31).

وكشف بتمان أن رابطة الدوري وضعت قائمة طويلة من المدن المرشحة من أجل الحفاظ على مرونة في الجدول الزمني، موضحا "لم نرد أن نجد أنفسنا محجوزين. لا نريد أن نذهب الى مكان يوجد فيه الكثير من +كوفيد-19+، أو لا نريد الذهاب الى مكان لا يمكننا فيه إجراء الاختبار الذي نحن بحاجة اليه" من أجل التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد بأنه "ستكون هناك اختبارات مكثفة. يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع دون عرقلة الاحتياجات المحلية"، كاشفا بأن رابطة الدوري والفرق ستتحمل معا تكلفة اختبارات "كوفيد-19" التي ستبلغ حوالي 30 ألف فحص مخصص للاعبين، الطواقم ومسؤولين آخرين.

وأشار الى أنه "وفقا لخبراء الصحة لدينا، عندما نمضي قدما خلال الصيف، سيكون هذا العدد ضئيلا نسبيا مقارنة بعدد الاختبارات التي ستكون متاحة" في البلاد.

وخلال الأدوار الإقصائية، لا يمكن للأندية إرسال أكثر من 50 شخصا الى الملاعب، على أن يتم تخفيض هذا العدد أثناء المباريات.

- عقبة الحدود -

وعلى الرغم من أن ثلاث مدن كندية في السباق على الاستضافة، قال بتمان للصحافيين في وقت لاحق أنه ما لم ترفع كندا قواعد الحجر الإلزامي لمدة 14 يوما، فإن المباريات لن تقام هناك، مضيفا "لسنا بحاجة الى اتخاذ قرار اليوم. ربما سنحتاج الى اتخاذ القرار في غضون ثلاثة الى أربعة أسابيع، وحينها سنكون قادرين على تقييم أفضل لوضع +كوفيد-19+ في مكان معين".

وأكد بتمان ما ذكرته وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن الأدوار الإقصائية ستبدأ بصيغة التأهل الى الدور التالي للفريق الذي يسبق منافسه للفوز بثلاث من أصل خمس مباريات، لكن في نهائي البطولة (كأس ستانلي) ستحدد هوية البطل بالصيغة التقليدية، على أساس الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات.

وقال "نتوقع اللعب في أواخر الصيف وبداية الخريف".

بموجب الجدول الزمني المقترح، قال بتمان إنه سيتم اختيار أفضل 12 فريقا في كل من المنطقتين الشرقية والغربية حسب النسبة المئوية للنقاط حين خاض الدوري مبارياته الأخيرة في 11 آذار/مارس، ما يعني أن الموسم المنتظم انتهى رسميا عند هذا التاريخ.

وسيتنافس أول أربعة فرق من كل منطقة ضمن دورة مصغرة، ستحدد نتائجها الترتيب النهائي من أجل الدور الأول من الـ"بلاي أوف". الفرق المعنية في الشرق هي بوسطن بروين ، تامبا باي لايتنينغ، واشنطن كابيتالز وفيلادلفيا فلايرز، في حين أن الفرق الأربعة المعنية في الغرب هي سانت لويس بلوز حامل اللقب، كولورادو أفالانش، فيغاس غولدن نايتس ودالاس ستارز.

أما بالنسبة للفرق التي تحتل المراكز من الخمسة الى 12 في كل من المنطقتين، فستخوض الدور الأول على أن يتأهل الى الدور التالي المنافس الذي يفوز بثلاث من أصل خمس مباريات.

وستكون مواجهات الفرق المعنية في المنطقة الشرقية بين بيتسبرغ (5) ومونتريال (12)، كارولينا (6) ونيويورك رينجرز (11)، نيويورك أيلاندرز (7) وفلوريدا (10)، تورونتو (8)) وكولومبوس (9).

أما المواجهات بين الفرق المعنية في الغرب، فستجمع إدمونتون (5) بشيكاغو (12)، ناشفيل (6) بأريزونا (11)، فانكوفر (7) بمينيسوتا (10)، كالغاري (8) بمقابل وينيبيغ (9).

وفي حين أن اللاعبين ورابطة الدوري قد اتفقوا على الصيغة، فإن رابطة اللاعبين لم توافق رسميا على أي عودة فعلية لإنهاء الموسم.

في الوقت الحالي، لا يزال اللاعبون في المرحلة الأولى من خطة العودة، أي في الحجر المنزلي، ثم "يدخلون المرحلة الثانية في أوائل حزيران/يونيو" بحسب بتمان، وهذا يعني أنه يمكنهم العودة الى ملاعب فرقهم لخوض التمارين في مجموعات صغيرة.

ولن تكون المرحلة الثالثة "قبل الأول من تموز/يوليو"، حيث سيجتمع اللاعبون في معسكرات تدريبية مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع، تمهيدا لتطبيق المرحلة الرابعة، أي استئناف الموسم.

وهذا الهدف مشترك بين الهوكي ودوري كرة السلة للمحترفين "أن بي أيه" ودوري كرة القدم "أم أل أس" اللذين يرغبان أيضا في استئناف الموسم هذا الصيف، مع فلوريدا كموقع محتمل للقيام بذلك.

ومع إبقاء دوري كرة القدم الأميركية "أن أف أل" على العاشر من أيلول/سبتمبر كموعد لانطلاق الموسم الجديد، تأمل رابطة دوري البيسبول "أم أل بي" استئناف الموسم الذي توقف في منتصفه، في أوائل تموز/يوليو لكن عليها أولا أن تحل مشكلة خطة خفض الرواتب التي لم تعجب اللاعبون على الإطلاق.

© 2020 AFP