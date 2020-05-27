فرنسا: إيقاف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى فيروس كورونا

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أعلنت السلطات الفرنسية الأربعاء عن وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي فيروس كورونا استنادا لتوصيات المجلس الأعلى للصحة العامة. يذكر أن الكلوروكين بدأ استخدامه في فرنسا منذ نهاية مارس/آذار للعلاج من وباء كوفيد-19.

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ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

ومنذ نهاية مارس/آذار، كان يمكن وصف هذا العقار المشتق من دواء كلوروكين لعلاج الملاريا بشكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

وفي وقت سابق، طلب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت "مراجعة القواعد الناظمة لوصف" عدد من العقاقير بينها هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور دراسة تشير إلى عدم فاعليته ومخاطر استخدامه في معالجة كوفيد-19.

وجاء في تغريدة للوزير أنه "بعد نشر صحيفة ’ذا لانست‘ دراسة تحذر من مخاطر بعض العقاقير وعدم فاعليتها في معالجة كورونا وبينها هيدروكسي كلوروكين، طلبت من المجلس الأعلى للصحة العامة إجراء تحليل للدراسة وتقديم اقتراح خلال 48 ساعة لمراجعة القواعد الناظمة للوصفات الطبية".

يذكر أن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في فرنسا كان قد سمح به فقط في المستشفيات وحصرا لمعالجة الإصابات الخطرة، بناء على قرار للجان الأطباء.

فرانس24/أ ف ب

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