فرنسا: عدد الوفيات جراء فيروس كورونا لا يتجاوز المئة لليوم السابع على التوالي

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في فرنسا، عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في تراجع مستمر.

لليوم السابع على التوالي منذ ظهور فيروس كورونا، تستمر فرنسا في تسجيل أعداد وفيات لا تتجاوز المئة في مؤشر للسيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19. وقالت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

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تعززت الأربعاء آمال الفرنسيين في تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا، عقب إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 66 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وارتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة بأقل من مئة حالة لليوم السابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

خطوات جديدة لرفع العزل العام

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب الخميس تفاصيل الخطوات الجديدة لرفع العزل العام والتي يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح الحانات والمطاعم في بعض أنحاء فرنسا.

وكان متوسط الوفيات اليومي قد بلغ 910 حالات في الفترة بين أول أبريل/نيسان و15 من الشهر نفسه عندما كانت فرنسا تبذل جهودا مضنية لاحتواء وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

فرانس24/ رويترز

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