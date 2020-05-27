ريبورتاج - فرنسا: فرق طبية لرصد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بهدف كسر سلسلة انتشار العدوى

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

خصصت وحدة الرصد التابعة لمستشفيات باريس مجموعات من الفرق الطبية المتنقلة بهدف زيارة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا لأخذ عينات وإجراء الاختبارات الضرورية، وتظهر نتيجة الفحوصات في غضون 24 ساعة. وتهدف هذه الفرق المتنقلة إلى كسر سلسلة انتشار العدوى ووضع حد للانتشار السريع للوباء في فرنسا. ويخضع العاملون في هذه الفرق -وأغلبهم من المتطوعين- إلى تدريب سريع ويتبعون إرشادات عملية يزودون بها. وانضم إلى صفوف هذه الفرق الطبية نحو 900 شخص من القطاع الصحي والاجتماعي وحتى الطيران. وحظيت هذه الفرق المتنقلة بتشجيع كبير من قبل حكومة إدوار فيليب التي أكدت أن المعلومات التي تجمع من المشتبه بإصابتهم أو من المصابين أنفسهم لن يتم الاحتفاظ بها.