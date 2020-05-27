فيروس كورونا: عودة التدريبات الجماعية لأندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد توقفها لشهرين

دور الـ16 في مباراة الإياب - ليفربول ضد أتلتيكو مدريد - أنفيلد ، ليفربول، بريطانيا - 11 مارس/ آذار 2020

بعد توقف دام لمدة شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، وافقت الأربعاء بالإجماع أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها.

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عقب اجتماع لأندية بطولة الدوري الإنكليزي العشرين، عقد الأربعاء، أعلن القائمون على إدارة النوادي على موافقتهم بالإجماع على إمكانية عودة التدريبات الجماعية والالتحامات لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها التي توقفت منذ أكثر من شهرين بعد تفجر أزمة فيروس كورونا.

وقال بيان عقب انتهاء الاجتماع "سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ التحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية".

وأضاف البيان "الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين". وعادت فرق البطولة مؤخرا للتدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات ضمن قيود صحية صارمة للحد من تفشي العدوى.

وتوقفت جميع مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في مارس/ آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية. ويتبقى في البطولة 92 مباراة هذا الموسم.

فرانس24/ رويترز

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