موجة حر في الهند والحرارة في نيودلهي تجاوزت 47 درجة

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نيودلهي (أ ف ب)

تتأثر نيودلهي بموجة حر غير مسبوقة منذ عقدين تقريبا تضرب شمال الهند وبلغت الحرارة فيها الثلاثاء مستويات قياسية ناهزت 47,6 درجة.

وشهدت العاصمة الهندية الثلاثاء أعلى درجة حرارة تسجل في يوم من شهر أيار/مايو منذ ثمانية عشر عاما. وفي ولاية راجستان المجاورة، بلغت الحرارة في مدينة شورو خمسين درجة لتكون المنطقة الأكثر سخونة في البلد المترامي في جنوب آسيا.

وبسبب الرياح الشمالية الغربية الجافة فوق السهول في وسط الهند، فان موجة الحر التي تضرب شمال غرب البلاد منذ أيام عدة ستستمر حتى الخميس، وفق الارصاد الجوية الهندية.

وعادة ما يتسم شهرا ايار/مايو وحزيران/يونيو في الهند بحر وجفاف شديدين تتجاوز معهما درجات الحرارة بانتظام عتبة أربعين درجة، قبل ان تنخفض تدريجا مع موسم الحصاد خلال حزيران/يونيو.

ولم تسجل حتى الان أي وفاة بسبب موجة الحر. وأفادت وزارة الداخلية الهندية العام الفائت أن 3500 شخص قضوا في موجات حر بين 2015 و2019.

وتضاف هذه الظاهرة المناخية الى أزمات عدة واجهتها الهند في الاسابيع الاخيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد الى إعصار مدمر الى أسوأ اجتياح للجراد منذ نحو ثلاثين عاما.

© 2020 AFP