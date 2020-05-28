ألمانيا: استدعاء السفير الروسي احتجاجا على هجوم إلكتروني استهدف مجلس النواب

طلبت وزارة الخارجية الألمانية الخميس من السفير الروسي الحضور إلى مقر الوزارة لتسليمه احتجاجا رسميا من برلين على هجوم إلكتروني استهدف مجلس النواب في عام 2015. وأصدرت الخارجية بيانا قالت فيه إن الحكومة الألمانية ستطلب تفعيل آلية عقوبات مرتكبي الجرائم الإلكترونية لدى الاتحاد الأوروبي بحق المسؤولين عن هذه الهجمات. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أمام البرلمان أن لديها "أدلة دامغة" على محاولات روسية لقرصنتها. بيد أن روسيا رفضت هذه الاتهامات ونفت ضلوعها في هذه الهجمات.

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استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي لدى برلين الخميس للاحتجاج "بأشد العبارات الممكنة" على هجوم إلكتروني تعرض له مجلس النواب الألماني في عام 2015 وبحث العقوبات التي قد يتم فرضها على المسؤولين عن الهجوم.

ورفضت روسيا اتهامات بأن مخابراتها العسكرية مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني بعدما أفادت وسائل إعلام بأن بيانات سرقت في الهجوم تشمل رسائل بالبريد الإلكتروني من مكتب دائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الانتخابية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن مسؤولا كبيرا بالوزارة أبلغ السفير بأن الحكومة ستدعو إلى تفعيل آلية عقوبات مرتكبي الهجمات الإلكترونية لدى الاتحاد الأوروبي بحق المسؤولين عن الهجمات.

وأصدر الادعاء الاتحادي أمر اعتقال في الخامس من مايو/أيار بحق روسي يدعى ديمتري بادين فيما يتعلق بالهجوم، وقالت الوزارة الألمانية إن هناك أدلة قوية على أنه كان جزءا من وكالة المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو) وقت وقوع الهجوم.

فرانس24/ رويترز

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