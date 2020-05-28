الدوري الإيطالي لكرة القدم يستأنف نشاطه في 20 حزيران/يونيو (وزير الرياضة)

فينتشنزو بينتو ا ف ب/ارشيف

مدرجات بلا جمهور خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين في الثامن من آذار/مارس 2020، قبل ساعات من تعليق النشاط الرياضي.

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روما (أ ف ب)

أعطى وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الخميس الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم في 20 حزيران/يونيو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سبادافورا بعد اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو بمسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة الدوري "أعطت اللجنة الفنية والعلمية موافقتها على البروتوكول وأكد لي الاتحاد أن لديه خطة باء وخطة تاء. في ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استئناف البطولة يوم 20 حزيران/يونيو".

و"الخطة باء" هي صيغة تتمثل باجراء أدوار فاصلة لتحديد هوية البطل، الفرق المتأهلة الى المسابقتين القاريتين، والفرق الهابطة الى الدرجة الثانية، وذلك في حال عُلِقَ الموسم مجددا، أو لم تُقام جميع المباريات.

في حين أن الخطة "تاء" تقضي باعتماد الترتيب الذي وصل اليه الدوري قبل التوقف مجددا.

وتوقف الدوري منذ فوز ساسوولو على بريشيا 3-صفر في التاسع من آذار/مارس بسبب "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص في البلاد.

وأفاد سبادافورا أنه "كان اجتماعا مفيدا للغاية، وكما قلنا من البداية، كان استئناف كرة القدم محسوما على الدوام في حال توفر الشروط لضمان السلامة، وأعطت اللجنة الفنية والعلمية الضوء الأخضر للبروتوكولات".

ورأى أن "إيطاليا تنهض من جديد، ومن الطبيعي أن تفعل كرة القدم الأمر ذاته. وافقت اللجنة الفنية والعلمية على البروتوكول الطبي، لكنها شددت على الضرورة المطلقة لفترة الحجر الصحي إذا كانت نتيجة فحص اللاعب إيجابية".

وكشف "لقد تلقينا أيضا ضمانات بأن عملية فحص اللاعبين يجب ألا تؤثر أو تقلل من فرص وصول عامة السكان الى الفحص بأي شكل من الأشكال"، مضيفا "أكد لي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أيضا أنه يمكن اعتماد الخطة باء والخطة تاء في حالة التوقف. ليس من اختصاصي كوزير أن أقرر في ذلك، لأنه من صلاحية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم".

وبحسب ما أشار اليه الوزير، لن تكون بداية عودة كرة القدم في 20 حزيران/يونيو، بل قبل ذلك من خلال مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بين 13 و20 منه، لأن ذلك "لأن ذلك سيكون بمثابة إشارة (إيجابية) الى الأمة بأكملها".

وعلقت مسابقة الكأس بعد مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي بين إنتر ميلان ونابولي (صفر-1 ذهابا)، وميلان ويوفنتوس (1-1 ذهابا).

وتبقى هناك 12 مرحلة على نهاية الدوري مع أربع مباريات أخرى مؤجلة، ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب الترتيب بفارق نقطة فقط عن لاتسيو.

© 2020 AFP