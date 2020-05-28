بطولة ألمانيا: لاعبو لايبزيغ دافعوا مثل "تلامذة المدارس" (ناغلسمان)

الكسندر هاسنشتاين POOL/ا ف ب

لم يكن ناغلسمان راضيا ابدا عن دفاع فريقه خلال التعادل مع هرتا برلين

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لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب)

وجّه المدرب الشاب لنادي لايبزيغ يوليان ناغلسمان انتقادات لاذعة لدفاع فريقه بعد تعادله مع ضيفه هرتا برلين 2-2، الاربعاء في الدوري الالماني لكرة القدم، معتبرا انهم تصرفوا مثلا "تلامذة المدارس".

عاد لايبزيغ الى مسلسل التعادلات وخسر فرصة اللحاق ببوروسيا دورتموند في وصافة الدوري الذي يتصدّره بايرن ميونيخ حامل اللقب بفارق 7 نقاط عن دورتموند.

قال ناغلسمان "لا يمكننا سوى لوم أنفسنا. يجب أن نتعلم في يوم من الايام عدم تلقي الهدف الاول. عانينا في بداية المباراة، وهذا طبيعي لانه الاسبوع الاول نخوض فيه مباراتين منذ عدة اسابيع".

وتلقى لايبزيغ الهدف الاول من ركلة ركنية عجز مدافعوه بغرابة عن ابعادها، لتصل الى الصربي ماركو غروييتش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة التاسعة.

تابع مدرب هوفنهايم السابق البالغ 32 عاما "تأخرنا لاننا كنا ندافع مثل فريق لتلامذة المدارس. ببساطة لم نقم بأي شيء، الجميع كان في موقعه، برغم ذلك سدد (غروييتش) بقدمه من داخل المنطقة".

أضاف مدرب الفريق الذي تعادل مع فرايبورغ 1-1 في آخر مباراة على ارضه "هذه المرة الثانية تواليا نتلقى فيها على ارضنا هدفا من ركلة ثابتة".

وبرغم تقدمه 2-1 عبر التشيكي باتريك شيك بعد طرد لاعبه مارسيل هالستنبرغ، عجز لايبزيغ عن حصد النقاط وتلقى هدف التعادل من ركلة جزاء للبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق العشر الاخيرة.

وتصدر لايبزيغ الدوري لفترة جيدة خلال الموسم الحالي الذي توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بيد انه تراجع الى المركز الثالث لتعادله اربع مرات في آخر خمس مباريات.

© 2020 AFP