بطولة إنكلترا: وفاة والد مدرب أستون فيلا بسبب كورونا

بول اليس ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

توفي والد مدرب أستون فيلا الانكليزي دين سميث بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاربعاء النادي المشارك في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

واشار نادي مدينة برمنغهام ان رون سميث (79 عاما)، كان يعاني من الفيروس منذ أربعة اسابيع.

كتب في بيان "يحزن عائلة استون فيلا أن تعلن وفاة رون سميث، والد مدربنا الحالي دين، عن عمر 79 عاما".

تابع "رون الذي كان يعيش أخيرا في دار رعاية بعد تشخيص اصابته بداء الخرف قبل ست سنوات، أصيب بالفيروس منذ اربعة اسابيع، وبعد فترة وجيزة في المستشفى توفي الى جانب افراد عائلته".

أضاف "كان رون، المشجع الدائم لاستون فيلا، مضيفا في ملعب فيلا بارك لسنوات عديدة ونقل حبّه للنادي الى اكفاله. بالاضافة الى تواجده الدائم في المباريات البيتية، كان رون شاهدا على الايام الرائعة في أيار/مايو 1982 عندما رفع فيلا اللقب الاوروبي في روتردام".

وسميث ليس أول مدرب في الدوري الانكليزي يخسر أحد أقاربه بسبب فيروس "كوفيد-19"، إذ توفيت والدة الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن 82 عاما الشهر الماضي.

وخطا الدوري الإنكليزي الاربعاء خطوة إضافية نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال السماح بالاحتكاكات في التمارين.

وجاء هذا القرار الذي اتخذته رابطة الدوري، بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

© 2020 AFP