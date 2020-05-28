بطولة ايطاليا: رئيس بريشيا "مستاء" من بالوتيلي

المهاجم ماريو بالوتيلي خلال مبارة فريقه بريشيا مع يوفنتوس في تورينو في الدوري لايطالي لكرة القدم في 16 شباط/فبراير 2020

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روما (أ ف ب)

أكد رئيس نادي بريشيا الايطالي لكرة القدم أنه "مستاء" من مهاجمه ماريو بالوتيلي الذي لم يظهر أي انتماء الى نادي المدينة التي نشأ فيها، مشيرا الى أنه يأسف على هذا الرهان الخاسر.

وقال ماسيمو تشيلينو في حديث مع قناة "تيلي لومبارديا" إن "ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه دائما".

وأضاف "أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة الى المنتخب أمرا ايجابيا له. جميعنا مستاؤون".

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي صعد الى عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء "سيري أ". الا انه لم يرتق الى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة مع النادي الذي يحتل المركز الاخير في ترتيب الدوري.

كما عانى "المشاغب" من مشاكل سلوك مع مدربيه، فيما أشارت تقارير صحافية محلية إلى أنه لم يبل حسنا في التدريبات التي استؤنفت في الرابع من أيار/مايو بعد توقف المنافسات منذ آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشيلينو "سيكون من الخطأ تحميل ماريو المسؤولية كلها، ولكن هناك خيبة أمل، ربما من ناحيته أيضا".

© 2020 AFP