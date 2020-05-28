تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تخفيف الحجر الصحي
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

ترامب يعلن أنه سيعقد الجمعة مؤتمرا صحافيا بشأن الصين

نشرت في: آخر تحديث:

عناصر الشرطة يحاولون منع متظاهرين من قطع طريق في حي مونغ كوك في هونغ كونغ في 27 أيار/مايو 2020
عناصر الشرطة يحاولون منع متظاهرين من قطع طريق في حي مونغ كوك في هونغ كونغ في 27 أيار/مايو 2020 آيزاك لورانس ا ف ب
إعلان

واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيعقد الجمعة مؤتمراً صحافيّاً بشأن الصين، من دون أن يعطي تفاصيل إضافيّة بشأن مضمونه، وذلك وسط تصاعد التوترات الأميركية الصينية حول هونغ كونغ وتداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي الخميس "سنعلن غدا ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين".

وأثارت المخاوف من استخدام الصين قانوناً جديداً لإنهاء حرّية هونغ كونغ بوصفها منطقة شبه مستقلّة، توقّعات بأن ترامب يخطط للرد.

ويخشى كثر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.

وكان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو قد أبلغ الكونغرس الأربعاء بأنّ هونغ كونغ لم تعد تتمتّع بالحكم الذاتي، وهو ما يُجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجاريّة المميّزة المنصوص عليها في القانون الأميركي.

وجاء في بيان بومبيو أنّ "هونغ كونغ لم تعد مؤهّلة للمعاملة نفسها التي كانت القوانين الأميركية تكفلها لها قبل تموز/يوليو 1997".

وتابع بومبيو "ما من شخص عاقل يمكنه أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ لا تزال تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي، نظرا للوقائع على الأرض".

© 2020 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.