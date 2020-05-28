ترامب يعلن أنه سيعقد الجمعة مؤتمرا صحافيا بشأن الصين

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عناصر الشرطة يحاولون منع متظاهرين من قطع طريق في حي مونغ كوك في هونغ كونغ في 27 أيار/مايو 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيعقد الجمعة مؤتمراً صحافيّاً بشأن الصين، من دون أن يعطي تفاصيل إضافيّة بشأن مضمونه، وذلك وسط تصاعد التوترات الأميركية الصينية حول هونغ كونغ وتداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي الخميس "سنعلن غدا ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين".

وأثارت المخاوف من استخدام الصين قانوناً جديداً لإنهاء حرّية هونغ كونغ بوصفها منطقة شبه مستقلّة، توقّعات بأن ترامب يخطط للرد.

ويخشى كثر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.

وكان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو قد أبلغ الكونغرس الأربعاء بأنّ هونغ كونغ لم تعد تتمتّع بالحكم الذاتي، وهو ما يُجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجاريّة المميّزة المنصوص عليها في القانون الأميركي.

وجاء في بيان بومبيو أنّ "هونغ كونغ لم تعد مؤهّلة للمعاملة نفسها التي كانت القوانين الأميركية تكفلها لها قبل تموز/يوليو 1997".

وتابع بومبيو "ما من شخص عاقل يمكنه أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ لا تزال تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي، نظرا للوقائع على الأرض".

© 2020 AFP