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ريبورتاج: أصحاب المتاجر في بغداد يعتبرون الأزمة الاقتصادية أشد فتكا من فيروس كورونا

أصحاب المتاجر في العاصمة العراقية بغداد يفتحون محلاتهم خفية خشية التعرض للاعتقال، ويعتبرون الأزمة الاقتصادية أشد تأثيرا عليهم من وباء فيروس كورونا. © صورة من شاشة فرانس24

أصحاب المتاجر في العاصمة العراقية بغداد يواجهون أزمة اقتصادية يعتبرونها أشد فتكا من وباء فيروس كورونا. لذلك باتوا يفتحون أبواب متاجرهم خفية خشية أن يمنعهم عناصر الشرطة من العمل بعد أن غدت إجراءات الوقاية من المرض تهدد قوتهم اليومي، ومع ذلك لا يجدون زبائن. وكانت السلطات العراقية فرضت حظر التجول الشامل في شهر مارس/آذار الماضي ثم عادت وخففته إلى جزئي قبل أن تفرضه مجددا في عيد الفطر. إجراءت لمواجهة انتشار وباء فايروس كورونا يقابلها عدم اقتناع أغلب العراقيين، وخاصة أنها باتت تؤثر على قوتهم اليومي من دون توفير بديل ولم تؤد في المقابل إلى خفض الإصابات بالفيروس.