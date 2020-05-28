ريبورتاج: جدل في فرنسا حول تطبيق "ستوب كوفيد" وحمايته لخصوصية الأفراد

تطبيق "ستوب كوفيد" على الهاتف الجوال © أرشيف/أ ف ب

منذ أن كشفت الحكومة الفرنسية عن عزمها إطلاق تطبيق هاتفي لتتبع المواطنين رقميا للحد من انتشار فيروس كورونا، وموجة الجدل في الشارع الفرنسي لا تعرف حدا حول مدى نجاعة التطبيق وحمايته لخصوصية الأفراد. لكن هذه الأداة الرقمية لم تكن لترى النور لو لم تعط اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الضوء الأخضر للحكومة الفرنسية لتطويرها، خصوصا بعد أن قدمت السلطات عددا من الضمانات لهذه اللجنة المستقلة مثل احترام قاعدة التطوع واعتماد التطبيق على أسماء مستعارة وعدم مساسه بالبيانات الشخصية. غير أن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال المعلوماتية لم تخف خشيتها من هذا التطبيق.