فيروس كورونا: ارتفاع قياسي للبطالة في فرنسا بنسبة 22٫6 بالمئة في شهر أبريل/نيسان

ارتفاع قياسي لعدد العاطلين عن العمل في فرنسا بنسبة 22 بالمئة في شهر أبريل/نيسان 2020.

تم الكشف الخميس عن ارتفاع نسبة البطالة في فرنسا إلى مستوى قياسي بعد أن أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة العمل الفرنسية زيادة عدد العاطلين عن العمل في فرنسا بنسبة 22٫6 بالمئة شهر أبريل/نسيان الماضي. وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في البلاد 4٫5 مليون شخص. ويعزى ذلك الارتفاع إلى تفشي وباء كوفيد-19 والحجر المنزلي الذي فرض على البلاد منذ 17 مارس/آذار الماضي.

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أظهرت البيانات التي نشرتها الخميس وزارة العمل الفرنسية ارتفاعا قياسيا في نسبة البطالة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بالبلاد. وارتفع عدد العاطلين عن العمل في فرنسا والمسجلين على قوائم الباحثين عن وظائف بنسبة 22٫6 بالمئة الشهر الماضي، أي 843 ألف شخص إضافيين مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي.

ويعود ذلك الارتفاع القياسي إلى تدابير الإغلاق التي فرضتها الحكومة الفرنسية منذ 17 مارس/آذار الماضي على خلفية تفشي وباء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. ونتج عن تلك التدابير إغلاق الكثير من أماكن العمل أبوابها كالمطاعم والفنادق ودور السينما وغيرها، وبذلك يبلغ عدد العاطلين تماما عن العمل بالبلاد 4٫5 مليون شخص.

فرانس24/رويترز

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