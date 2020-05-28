"لا قرار" للبنك الإفريقي للتنمية حتى الآن ردا على مطالب أميركية بفتح تحقيق مع رئيسه

كولا سليمان اف ب

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أبيدجان (أ ف ب)

أعلن البنك الإفريقي للتنمية الخميس أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" بشأن مطلب أميركي بفتح تحقيق خارجي بحق رئيس البنك أكينوومي أديسينا المتهم من قبل مبلغين عن مخالفات بارتكاب انتهاكات أخلاقية.

وأعرب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عن عدم رضى واشنطن على نتائج تحقيق داخلي أفضى إلى تبرئة أديسينا.

وقالت رئيسة مجلس إدارة البنك نيالي كابا التي تشغل ايضا منصب وزيرة التنمية في ساحل العاج، إن المجلس اجتمع الثلاثاء "للنظر في الموضوع المنبثق عن شكوى تقدم بها مبلغون عن مخالفات" ضد أديسينا.

وأضافت في بيان "لم يُتخذ أي قرار" حتى الآن في مواجهة معلومات "نقلتها بشكل مضلل وسائل إعلام معينة".

وذكرت بعض التقارير الصحافية الأربعاء أن المجلس قبل طلب منوتشين بتعيين "محقق خارجي مستقل رفيع المستوى" للنظر بشكل معمّق في الشكوى.

وأورد مبلّغون في وقت سابق من هذا العام في وثيقة من 15 صفحة سلسلة انتهاكات أخلاقية تشمل الإثراء الشخصي والمحاباة انتشرت في ظل إدارة أديسينا.

لكن لجنة الأخلاقيات في البنك برّأت أديسينا بعد اجرائها تحقيقا خاصا، وقالت إن الاتهامات لا تستند الى وقائع صلبة.

وأديسينا هو أول نيجيري يترأس بنك التنمية الإفريقي الذي تأسس قبل 56 عاما، وهو يعد أحد أكبر خمسة بنوك تنمية متعددة الأطراف في العالم.

ويشتهر وزير الزراعة السابق البالغ من العمر 60 عاما بارتداء ربطات عنق على شكل فراشة وبأسلوب حياته المترف، وأيضا بأسلوبه الإداري الاستبدادي وفق منتقديه.

وشهد البنك سلسلة استقالات منذ أن تبوأ أديسينا أعلى منصب فيه عام 2015.

ورمت نيجيريا أكبر مساهم في البنك بثقلها خلف أديسينا للدفاع عنه، حيث قالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد في رسالة إلى كابا إن "الدعوة لإخضاع رئيس البنك لتحقيق مستقل هو خارج القواعد والإجراءات المنصوص عليها".

وأصدر أديسينا الأربعاء بيانا أكد فيه براءته، منددا بالاتهامات التي سيقت ضده واعتبرها "ملفقة"، متعهدا مواصلة العمل.

وأضافت كابا أنه "لم يطلب من (أديسينا) الاستقالة بأي شكل من الاشكال". وقد توقعت تقارير إعلامية إمكان "انسحاب" رئيس البنك من وظيفته على الرغم من سعيه إلى ولاية ثانية. فهو المرشح الوحيد في انتخابات مقررة في أواخر أيار/مايو لكن تم تأجيلها حتى آب/أغسطس بسبب فيروس كورونا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 جمع البنك 115 مليار دولار كرأسمال جديد، في ما اعتبر نجاحا شخصيا لأديسينا.

والبنك الإفريقي للتنمية هو المؤسسة الإفريقية الوحيدة التي حصلت على تصنيف ألف ثلاثي من وكالات التصنيف الائتماني.

© 2020 AFP