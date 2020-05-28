لودريان: "سورنة" النزاع في ليبيا يشكل خطرا على الأمن الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عن أسفه لـ"سورنة" النزاع في ليبيا، وشدد الأربعاء على أن صراعا من هذا النوع على بعد 200 كلم من السواحل الأوروبية يشكل خطرا على أمن أوروبا وكذلك أمن الجزائر وتونس. وطالب لودريان فريقي النزاع في سوريا بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

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أسف وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء لـ"سَوْرَنة" النزاع في ليبيا حيث انخرطت روسيا وتركيا في الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد، داعياً طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات. وأضاف لودريان أنّ "الأزمة تزداد سوءاً لأنّنا، وأنا لست خائفاً من استخدام الكلمة، أمام "سورنة" لليبيا".

وفي كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، أشار الوزير الفرنسي إلى أنّ "حكومة الوفاق الوطني مدعومة من تركيا تجلب إلى الأراضي الليبية مقاتلين سوريين بأعداد كبيرة، بآلاف عدّة. وتابع: "من جهة حفتر، الأمر نفسه يحصل ولكن بدرجة أقلّ، لأنّ عديد القوات أقلّ، هناك روسيا التي تجلب بدورها مقاتلين سوريين" لدعم معسكر حفتر.

وشدّد الوزير الفرنسي على خطورة الوضع في ليبيا الواقعة قبالة السواحل الجنوبية لأوروبا. ورأى أنه "لا يمكننا أن نتصوّر نزاعاً من هذا النوع: "سورنة" على بُعد 200 كلم من السواحل الأوروبية"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يهدّد "أمننا وأمن الجيران، بمن فيهم تونس والجزائر".

وطالب لودريان طرفي النزاع الدائر في ليبيا باحترام اتفاق برلين المبرم في كانون الثاني/يناير والذي ينصّ على العودة إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وقال "يكفي تنفيذ الاتفاق، ومن ثم احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وبعدها انسحاب القوات الأجنبية" من هذا البلد. ولفت إلى أنّه سيبحث الوضع في ليبيا مع نظيره الإيطالي الأسبوع المقبل في إيطاليا.

ويأتي تصريح لودريان غداة إعلان القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أنّ روسيا أرسلت إلى ليبيا مؤخّراً مقاتلات لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب حفتر، في اتّهام لم تعلّق عليه موسكو حتّى اليوم.

يذكر أن تقريرا أمميا في مطلع أيار/مايو أكّد وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة فاغنر المعروفة بقربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب حكومة الوفاق فإنّ مئات من العناصر التابعين لهذه المجموعة الأمنية موجودون حالياً في ليبيا.

فرانس24/أ ف ب

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