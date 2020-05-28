مصر: تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد والعدد الإجمالي يتجاوز 20 ألفا

© أ ف ب

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الخميس إن البلاد سجلت 1127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بدء تفشي الوباء في العالم، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات في مصر 20793 حالة. وذكرت الوزارة أيضا أن عدد الوفيات قد زاد إلى 845 شخصا بعد تسجيل 29 حالة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتفرض الحكومة المصرية حظر تجول بشكل جزئي، إضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية للحيلولة دون انتشار المرض.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وزارة الصحة المصرية الخميس في بيان لها إن البلاد سجلت 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق و1127 إصابة وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء وذلك ارتفاعا من 910 حالات أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و845 حالة وفاة".

تامر عز الدين نشرة 09

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون الوصول إلى ذروة انتشار الفيروس بعد أسبوعين من الآن بحسب مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

ومن جانب آخر، اجتمع الخميس رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي ونقيب الأطباء عقب الأزمة التي شهدتها مصر بين النقابة ووزارة الصحة والتي تتعلق بتوفير الحماية للأطقم الطبية العاملة على التصدي لانتشار الفيروس.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول بشكل جزئي.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك