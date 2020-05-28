مقتل 60 شخصاً في هجمات منسقة على عدة قرى شمالي غرب نيجيريا

أفادت مصادر طبية نيجيرية الخميس بمقتل 60 شخصًا في هجمات منسقة على عدة قرى في ولاية سوكوتو المجاورة لدولة النيجر شمالي غرب البلاد. ونفذ هذه الهجمات مجموعات مسلحة يطلق عليها السكان المحليون لقب "العصابات".

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ذكرت مصادر طبية ومحلية في نيجيريا الخميس لوكالة الأنباء الفرنسية أن 60 شخصاً قتلوا خلال هجمات منسقة على عدة قرى في ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غرب البلاد، نفذتها مجموعات مسلحة يشار إليها محليا بـ"العصابات".

وقالت ممرضة في مستشفى سابون بيرني العام إن "60 جثة أحضرت إلى المستشفى منذ مساء أمس"، في هذه الولاية المجاورة للنيجر، والتي تشهد غالباً هجمات إجرامية تثير قلق مراقبي الوضع الأمني في المنطقة.

فرانس24/أ ف ب

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