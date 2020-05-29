استئناف صلاة الجماعة في مساجد تركيا عقب أكثر من شهرين على إغلاقها

بولنت كيليتش ا ف ب

مصلون يضعون كمامات وقائية ويحافظون على مسافة أمان خلال صلاة الجمعة خارج مسجد الفاتح في اسطنبول في 29 أيار/مايو 2020

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اسطنبول (أ ف ب)

شارك الآلاف في صلاة الجمعة بمساجد تركيا عقب أكثر من شهرين على إغلاقها في إطار تدابير احتواء وباء كوفيد-19.

في فناء المسجد الأزرق (مسجد السلطان أحمد) باسطنبول، صلّى المئات على سجادات تبعد مترا عن بعضها وهم يضعون كمامات وقائية، وفق ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس.

غير بعيد عن ذلك، صلّى الآلاف داخل مسجد الفاتح وقبالته، بينما تجولت قطط بين صفوفهم.

ووزع عمال بلديون المطهر وسجادات صلاة تستعمل مرة واحدة بينما كان مكبر الصوت يكرر رسائل تحذيرية بأن يضع الجميع كمامات ويتقيّدوا بمسافة الأمان.

وقال غوتشك أويانيك (55 عاما) لوكالة فرانس برس "انتظرت هذه اللحظة طويلا، لقد صليت كثيرا".

أما عاصم تكيف (50 عاما) فقال "اشتقت لهذا، اعتدت القدوم للصلاة هنا. لقد مضى شهران، اشتقنا للمساجد".

ووفق وسائل إعلام تركية، نظمت صلاة الجمعة في مدن أخرى في مواقع إقامة أسواق وفي ملاعب.

ومنعت صلاة الجماعة مؤقتا يوم 17 آذار/مارس في إطار تدابير احتواء فيروس كورنا المستجد في تركيا.

لكن خفّفت الحكومة القيود في الأسابيع الأخيرة بعد تأكيدها السيطرة على الوباء.

وأعلن الرئيس رجب طيب اردوغان الخميس إعادة فتح المطاعم والمقاهي والمكتبات اعتبارا من الإثنين.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة 4500 شخص من بين إجمالي 160 ألف إصابة في البلاد، وفق حصيلة رسمية.

© 2020 AFP