النجم المكسيكي السابق غاليندو يخضع لجراحة في الدماغ

الفريدو استريلا ا ف ب/ارشيف

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

خضع النجم المكسيكي السابق ومساعد مدرب نادي سان خوسيه ايرثكويكس الأميركي بنخامين غاليندو لجراحة في الدماغ بحسب ما ذكر فريقه وعائلته.

وعانى لاعب الوسط السابق الذي أشرف على أندية مكسيكية عدة، من سكتة دماغية عندما كان يزور عائلته في مدينة غوادلاخارا المكسيكية.

وقال نجله بنخي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الجراحة سارت بشكل جيد جدا، ونحن متفائلون جدا، لكن علينا مراقبة تطور الأمر عن كثب في الساعات الـ72 المقبلة".

وسجل غاليندو 28 هدفا في 65 مباراة مع منتخب المكسيك بين عامي 1983 و1997، كما حمل ألوان خمسة أندية بين عامي 1979 و2001.

وانضم غاليندو (59 عاما) الى الجهاز الفني لنادي ايرثكويكس قبل بداية موسم 2019 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ونشر مدرب الفريق الأرجنتيني ماتياس ألميدا صورة له وهو يعانق غاليندو علق عليها "انتظرك هنا لأعانقك مجددا".

بدوره، قال المدير العام لايرثكويكس جيسي فيورانيلي "بنخامين عضو محبوب في عائلة كويكس. لاعبونا وإدارتنا يحترمونه بشكل كبير كمدرب ومؤسستنا بأكملها تقدّره".

© 2020 AFP