اليمن: السعودية تؤكد تنظيم مؤتمر افتراضي للدول المانحة بالشراكة مع الأمم المتحدة

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الجمعة أن الرياض أكدت تنظيم مؤتمر للدول المانحة لليمن الثلاثاء المقبل، بالشراكة مع الأمم المتحدة التي تحذر من خطر كبير يواجهه هذا البلد بسبب تفشي فيروس كورونا. وتهدف المنظمة الدولية لجمع نحو 4,2 مليار دولار خلال المؤتمر.

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أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن الأسبوع المقبل بالشراكة مع الأمم المتحدة التي قالت إن هذا البلد الذي مزقته الحرب يواجه خطرا كبيرا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج الملايين إلى المساعدة في اليمن الذي تمت الإطاحة بحكومته عام 2014 من العاصمة صنعاء على أيدي جماعة الحوثي المدعومة من إيران، قبل أن يتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية عام 2015 في محاولة لإعادة حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الجمعة عن ذلك نقلا عن توجيهات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تؤكد عقد مؤتمر للمانحين يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، تهدف الأمم المتحدة فيه لجمع نحو 2,4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.

وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان "إذا لم نحصل على التمويل الذي نحتاجه وإذا لم تبذل المزيد من الجهود لكبح جماح الفيروس، فإن وباء كوفيد-19 قد يجتاح اليمن بأكمله".

وحتى أمس الخميس، سجل اليمن 281 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 55 شخصا، ليرتفع بذلك معدل الوفيات جراء الفيروس هناك إلى 20 في المئة، مقارنة بمعدل الوفيات العالمي الذي تقدره الأمم المتحدة بنسبة سبعة في المئة.

فرانس24/ رويترز

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