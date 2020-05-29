بطولة ألمانيا: دورتموند دون هالاند ضد بادربورن وداوود حتى نهاية الموسم

ميكايل زون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السوري الأصل محمود داوود (بالزي الأصفر) خلال مباراة ضد فولفسبورغ في 23 أيار/مايو 2020.

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند انتهاء موسم لاعبه السوري الأصل محمود داوود بسبب إصابة في الركبة، وغياب نجمه النروجي إيرلينغ هالاند عن مباراة الأحد ضد بادربون ضمن الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض لاعب الوسط الألماني داوود (24 عاما)، 14 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع فريق المدرب السويسري لوسيان فافر، آخرها القمة ضد بايرن ميونيخ (صفر-1) الثلاثاء ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، والتي كانت الثالثة للفريق بعد استئناف البوندسليغا إثر تعليقها منذ آذار/مارس بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وسمحت تلك النتيجة لبايرن بتوسيع الفارق في الصدارة عن دورتموند الثاني الى سبع نقاط، وأعطت النادي البافاري دفعة قوية في بحثه عن لقبه الثامن تواليا في الدوري المحلي.

وفي المباراة التي استضافها دورتموند على ملعبه سيغنال إيدونا بارك، خرج داوود قبل خمس دقائق من النهاية لصالح البلجيكي أكسل فيتسل.

وأكد النادي الأصفر والاسود الجمعة ان موسم لاعبه داوود انتهى بشكل كامل.

وعلق فافر في مؤتمر صحافي عقده تحضيرا للمباراة المقبلة "للأسف بعد الثلاثاء علمنا ان +مو+ داوود سيغيب عما تبقى من الموسم بسبب الإصابة".

وأضاف "إيرلينغ هالاند لن يكون أيضا متوافرا أمام بادربورن".

وبرز هالاند (19 عاما) بشكل كبير مع دورتموند منذ انضمامه الى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية آتيا من سالزبورغ النمسوي، وسجل 13 هدفا في 14 مباراة خاضها في صفوفه.

وانضم داوود الى إثنين من لاعبي دورتموند المبتعدين لفترات طويلة، هما قائد الفريق ماركو رويس الذي تعرض لإصابة عضلية قوية في شباط/فبراير، والفرنسي دان-أكسل زاغادو الذي سبق للنادي ان أعلن غيابه عما تبقى من الموسم، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة الأولى بعد استئناف الموسم، وذلك ضد شالكه في 16 أيار/مايو (4-صفر).

© 2020 AFP