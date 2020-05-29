عودة الدوري الإيطالي: منافسة محتدمة على اللقب... وصراعات أخرى

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

مشجع للاتسيو الباحث عن لقبه الاول في الدوري الايطالي لكرة القدم منذ عام 2000 في الملعب الاولمبي في روما في 29 شباط/فبراير 2020

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ميلانو (أ ف ب)

حصل الدوري الايطالي لكرة القدم على الضوء الأخضر لاستئناف نشاطه في 20 حزيران/يونيو بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث ستحاول الفرق تحويل تركيزها الى داخل المستطيل الأخضر.

وجاء القرار على لسان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا الخميس الذي رأى أن عودة كرة القدم تترافق مع "وقوف إيطاليا على قدميها مجددا" بعدما كانت البؤرة الأولى لتفشي فيروس "كوفيد-19" في أوروبا.

وقبل توقف المنافسات في آذار/مارس الفائت، كان الدوري الايطالي يشهد على إحدى أكثر المعارك إثارة على اللقب في السنوات الأخيرة، مع تصدر يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو.

كما يشهد الصراع على المقاعد الأوروبية وتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية منافسة قوية، ما يعد بإثارة في مباريات ستقام خلف أبواب موصدة.

في ما يأتي أبرز المحطات المتوقعة في ما تبقى من "سيري أ" لهذا الموسم:

- هيمنة يوفنتوس في خطر -

فرض بوفنتوس هيمنته على الدوري الايطالي وتوج بطلا لثماني مرات متتالية، الا أنه يجد نفسه أمام خطر فقدان اللقب في الموسم الأول بإشراف المدرب ماوريتسيو ساري.

ويتقدم نادي السيدة العجوز بفارق نقطة يتيمة عن لاتسيو الباحث عن لقبه الأول في الدوري منذ العام 2000.

وكان ممثل العاصمة الايطالية من أكثر الأندية التي رفعت الصوت مطالبة باستئناف الموسم في ظل توافر الفرصة أمامه لتحقيق لقبه الثالث فقط في تاريخه الذي يعود الى 120 عاما.

ولم يخسر فريق المدرب سيموني إنزاغي أي مباراة في الدوري منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي عندما سقط بهدف نظيف أمام ميلان على ملعب سان سيرو.

تغلب على يوفنتوس مرتين في كانون الأول/ديسمبر الفائت بالنتيجة ذاتها 3-1، إحداهما في كأس السوبر التي أقيمت في السعودية، وسيحل ضيفا عليه في "أليانز ستاديوم" في المرحلة 34.

وتتبقى 12 مباراة لكل من الفريقين حتى نهاية الموسم.

ويحتل انتر المركز الثالث وأتالانتا الرابع بفارق تسع نقاط و15 نقطة تواليا عن المتصدر، علما بأنهما خاضا مباراة أقل.

ولا يزال يوفنتوس ينافس في مسابقة الكأس المحلية، وتعادل مع ميلان بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف النهائي.

- صراع دوري الأبطال -

يبدو تأهل كل من يوفنتوس ولاتسيو الى المسابقة القارية في الموسم المقبل محسوما، بينما يجد إنتر نفسه أيضا في موقع آمن نسبيا لحجز مقعده.

لكن الصراع سيكون قويا على المركز الرابع، آخر المراتب المؤهلة.

ويحتل أتالانتا هذا المركز حاليا، وهو بلغ الدور ربع النهائي من النسخة الحالية في مشاركته الأولى في دوري الأبطال، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط عن روما الخامس.

أما نابولي، فيتخلف بفارق ست نقاط عن نادي العاصمة في آخر المراكز المؤهلة الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط عن ميلان السابع.

ويرجح ان يفقد الأخير جهود نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لقرابة شهر بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، ويتقدم بنقطة عن فيرونا وبارما.

- رونالدو بمواجهة إيموبيلي -

قبل تعليق الموسم، كان مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي يقدم موسما استثنائيا متربعا على صدارة ترتيب هدافي الدوري بـ27 هدفا في 26 مباراة، متقدما بستة أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

فيما يحتل البلجيكي روميلو لوكاكو المركز الثالث برصيد 17 هدفا في موسمه الأول في "سيري أ".

- معركة تفادي الهبوط -

يحتل بريشيا، سبال وليتشي المراكز الثلاثة الأخيرة المؤدية للهبوط.

ويقبع بريشيا في ذيل الترتيب مع 16 نقطة من 26 مباراة ويبدو في طريقه للعودة الى "سيري ب" في ظل ابتعاده بفارق تسع نقاط عن المنطقة الآمنة، في حين يتقدم سبال عنه بفارق نقطتين فقط في المركز 19.

وتبدو مهمة البقاء أقل صعوبة على ليتشي صاحب المركز الثامن عشر، إذ في رصيده 25 نقطة تساويا مع جنوى السابع عشر. كما تواجه أندية أودينيزي، تورينو وسمبدوريا، خطر التراجع الى منطقة الهبوط.

© 2020 AFP