فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسجل 1297 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت جامعة هوبكنز الخميس عن وفاة 1297 شخصا خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا. وكانت الولايات المتحدة قد تخطت الأربعاء عتبة مئة ألف وفاة. ومن الجدير ذكره أن خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.

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سجّلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس. وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 101,573.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد تخطّت الأربعاء عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى.

من جهة أخرى، بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأمريكيّة 1,720,613 حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، علماً أنّ خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.

فرانس24/أ ف ب

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