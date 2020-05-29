كأس انكلترا: استئناف أواخر حزيران/يونيو والنهائي في 1 آب/أغسطس

اولي سكارف ا ف ب

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بهدف لوك شو أمام دربي كاونتي في الدور الخامس من كأس انكلترا في 5 آذار/مارس 2020

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لندن (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الجمعة استئناف مسابقة الكأس أواخر الشهر المقبل بعد توقفها منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان تقام مباراتها النهائية في الأول من آب/أغسطس، وذلك غداة إعلان رابطة الدوري استئناف مبارياته اعتبارا من موعد أولي هو 17 حزيران/يونيو.

وتوقفت مسابقة الكأس قبل انطلاق الدور ربع النهائي بسبب جائحة "كوفيد-19"، الا ان المنظمين يأملون في استئنافها تزامنا مع عودة مباريات الدوري الممتاز.

وستقام المباريات الأربع لربع النهائي السبت والأحد 27 و28 حزيران/يونيو، فيما لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت المواجهات ستقام على ملاعب الفرق التي كان من المقرر ان تستضيفها، أو على ملاعب محايدة.

ويلتقي تشلسي مع ليتسر سيتي، فيما يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق نيوكاسل، ويلعب شيفيلد يونايتد مع أرسنال ومانشستر يونايتد مع نوريتش.

وسيقام الدور نصف النهائي في 11 و12 تموز/يوليو على أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة لندن المباراة النهائية في الأول من آب/أغسطس.

وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وسيتشكل استكمال المسابقة دفعة للاتحاد من الناحية المادية، بعدما حذّر رئيسه التنفيذي مارك بولينغهام في نيسان/أبريل الفائت من خسائر للاتحاد قد تصل الى 150 مليون جنيه استرليني (184 مليون دولار) في حال تعذّر استكمال المسابقة.

وقال بولينغهام الجمعة "يسعدنا التوصل الى اتفاق لموعد مبدئي لاستئناف موسم 2019-2020 من كأس انكلترا. شكلت المسابقة جزءا لا يتجزأ من روزنامة كرة القدم الإنكليزية منذ ما يقارب من 150 عاما، ونود أن نشكر مسؤولي وأندية الدوري الممتاز على دعمهم لتحديد مواعيد المباريات المتبقية خلال هذه الفترة الاستثنائية".

وتابع "لقد كانت فترة صعبة للعديد من الاشخاص وفي وقت تعتبر (العودة) خطوة ايجابية، يعتمد تاريخ الاستئناف على الالتزام بإجراءات السلامة. تبقى صحة وسلامة اللاعبين، الموظفين والجماهير أولويتنا".

© 2020 AFP