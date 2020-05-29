واشنطن تعرض ثلاثة ملايين دولار لقاء معلومات حول مسؤول عن الإعلام الدعائي لتنظيم الدولة الاسلامية

جيوزيبي كاكاشي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

علم لتنظيم الدولة الاسلامية مرمي أرضاً في قرية الباغوز بمحافظة دير الزور السورية في 24 آذار/مارس 2019.

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واشنطن (أ ف ب)

عرضت الولايات المتحدة الخميس مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تُتيح اعتقال مسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية مكلف الإشراف على تسجيلات الفيديو لعمليات إعدام نفذها التنظيم الجهادي.

والمطلوب هو الأردني أبو بكر الغريب، واسمه الحقيقي محمد خضير موسى رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الغريب "أشرف على تنظيم وتنسيق وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات الدعائية التي تضمنت مشاهد تعذيب وإعدام وحشية وقاسية لمدنيين أبرياء".

وأثارت مقاطع الفيديو الدعائية هذه، خصوصا مشاهد قطع الرأس، ذعرا لدى المجتمع الدولي وسمحت للتنظيم الجهادي بجذب عناصر جدد من كل أنحاء العالم.

وقُتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا في تشرين الأول/أكتوبر.

وبعدما سيطر عام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبّد تنظيم الدولة الإسلامية خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي. لكنّ جهاديي التنظيم يواصلون شنّ اعتداءات دمويّة، خصوصاً في سوريا والعراق.

© 2020 AFP