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وباء كوفيد 19 يتسبب بتأجيل إطلاق صاروخ "أريان 6" (وكالة الفضاء الأوروبية)

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صاروخ "أريان 5" مقلعا من كورو في غويانا الفرنسية في 16 كانون الثاني/يناير 2020
صاروخ "أريان 5" مقلعا من كورو في غويانا الفرنسية في 16 كانون الثاني/يناير 2020 جودي امييت ا ف ب
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باريس (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الخميس أن الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" ستؤجل حتى العام المقبل بعدما تسبب وباء كوفيد 19 بتأخير الأعمال في مواقع التطوير.

وقال دانيال نوينشفاندر مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية لوكالة فرانس برس "يمكننا القول إن عملية الإطلاق لن تحدث في العام 2020".

وفي السنوات الأخيرة، واجه مشروع "أريان" منافسة شديدة خصوصا من شركة "سبايس إكس" الأميركية مع إنشائها صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام، لكن أوروبا ترى في "أريان 6" فرصة للرد على "الهجوم".

وأوضح نوينشفاندر أن العديد من المواقع في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تم إغلاقها بسبب تدابير العزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد أو أنها كانت تعمل بعدد أقل من الموظفين.

لكن حاليا، عاد العمل إلى ما كان عليه قبل الإغلاق.

وتوقفت العمليات في منصة الإطلاق الضخمة "إلا 4" في غويانا الفرنسية في 16 آذار/مارس عندما دخلت فرنسا في مرحلة الإغلاق.

© 2020 AFP

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